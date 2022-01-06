Hakan Ural’dan koronavirüse çözüm önerisi geldi. Ural, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gates’i acil neredeyse bulup tutuklayın” ifadelerini kullandı.

Kanal D’de ekranlara gelen ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucusu Hakan Ural son günlerde yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çekti. Ural son olarak koronavirüs için çözüm önerisini Instagram hesabından paylaştı.

Bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates’i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık” ifadelerini kullandı.

Hakan Ural’ın eçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler büyük tepki çekmişti.