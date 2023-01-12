2019 yılında nikâh masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti, 9 ayın sonunda Kıratlı’nın kıskançlıkları yüzünden boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalamayan ikili, 2021 yılında tekrardan evlenme kararı alıp ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Bu beraberlikleri de kısa süren çift, 2022 tarihinde resmen boşanmıştı.

Alınan haberlere göre, Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan Hakan Sabancı‘nın aslında bir süredir Burcu Kıratlı’yla birlikte olduğu iddia edildi. Aşklarını şu an gizlemek isteyen çiftin, Emirgan’da bulunan bir mekanda gizli gizli buluştukları söyleniyor. Hakan Sabancı ve Burcu Kıratlı çiftinin önümüzdeki hafta yurt dışına çıkacağı ise söylentiler arasında.

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