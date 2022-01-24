Şarkıcı Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun iş insanı Hakan Sabancı ile sevgili olmaları iddialarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre hafta sonu cemiyet hayatının çapkın ismi Hakan Sabancı’nın Defne Samyeli’nin henüz geçen yaz reşit olan 18 yaşındaki kızı Derin Talu’yla sevgili olduğu iddia edildi. Haber şu yüzden de dikkat çekiciydi.

30 yaşındaki Hakan Sabancı’nın küçük kardeşi Kerim Sabancı geçen yıllarda Derin Talu’nun ablası Deren’le sevgili olmuş ancak ikilinin ilişkisi ailelerin onayını da aldığı halde bitmişti. Şimdi ise 2 ailenin diğer gençleri için aşk iddiası yazıldı.

Habere kanıt olarak Gizli Kalsın adlı mekânda tarafların beraber eğlenmesi gösterildi. Araştırdım ve gelen bilgi şu şekilde; “Haber hiç doğru degil , o gece Hakan başka biriyleydi ve Derin o gece sadece Hakan’la aynı grupta eğlendi.