Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfoma kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi gören ve hastalığını atlatan şarkıcı ara verdiği müziğe kaldığı yerden devam edecek. Konser için kardeşi Gökhan ile şapka seçimi yapan Hakan Özoğuz “Şapka yarışması başladı” notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Mustafa Barış Durak’ın haberine göre müziğe yakalandığı kanser nedeniyle ara veren Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz müzik çalışmalarına başladı. Geçen yıl yakalandığı lenfoma kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi gören ve hastalığını atlatan şarkıcı kardeşi Gökhan Özoğuz ile poz verdi. Zorlu bir süreç sonrası tekrardan müzik hayatına dönen Hakan Özoğuz konserlerinde takacağı şapkaları denedi. Paylaştığı fotoğrafa Özoğuz “Şapka yarışması başladı” notunu düşmeyi ihmal etmedi.