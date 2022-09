Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Şevket Çoruh ve İlker Ayrık ile birlikte rol aldığı ‘Çakallarla Dans’ serisinin son filminin çekimlerinin bittiğini duyuran Hakan Bilgin, projede yer alan oyuncuların hiçbirini şöhretin değiştiremediğini belirtti.

55 yaşındaki oyuncu, “Çekimler bitti, her şey çok güzeldi. Ben hep söylüyorum; 365 gün ‘Çakallar’ seti olsa giderim, birbirini seven ve birbirine saygısı olan insanlar. Orada da abi kardeş ilişkisi her zaman devam ediyor. İlk filmde neyse altıncı filmde de aynısı var. Ki herkesin ekonomisi değişti, şöhreti değişti, makamı değişti ama hiçbiri kendini bozmadı. Onun için o sıcaklık geçiyor seyirciye. Bence gülme garantisi var” ifadelerini kullandı.