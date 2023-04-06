Oyuncu Hakan Bilgin, doğum gününü Instagram hesabından yayınladığı kareyle kutladı. 56 yaşındaki ünlü isim, ablasıyla birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğrafa şu notu düştü: “

“Yıllar yıllar önce ablamla yine 23 nisana hazırlanmıştık, hayata o zaman da hep heyecanla , umutla bağlıydım…. Dünya , ülkem bana ne yaşatırsa yaşatsın, şikayet etmeden , tutunmaya , ayakta kalmaya çalıştım. Böyle olmaz dediler, kavga et , savaş , severek nereye kadar ayakta durabilirsin ? Ben de dedim ki “ buraya kadar geldim sadece severek , fena da değil , sevmeye devam” 55 i bitirdim , devamında görüşmek dileğiyle…”