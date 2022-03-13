Hakan Altun şarkılarını içtenlikle söyleyen minik Burak izleyicileri duygulandırdı. Hakan Altun kendisine yapılan bu sürprize çok şaşırdı ve beraber şarkı söyledi.

Her hafta eğlenceli saatler yaşatan Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta Karadeniz Gecesi yaşandı. Programın başlarında Hakan Altun’a bir sürpriz yapıldı.

Burak Başoğlu, Kanal D ekranlarında Hakan Altun’un katıldığı ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programına Zonguldak’tan katıldı. Şarkılarıyla herkesi kendine bir kez daha hayran bıraktı. Hakan Altun ile birlikte şarkı söyleyen 5 yaşındaki Burak herkese eğlenceli dakikalar yaşattı.