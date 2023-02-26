Ünlü şarkıcı Hakan Altun, afet bölgesinde evleri yıkılan 5 depremzede aileyi misafir edeceğini duyurdu. 50 yaşındaki Altun, Instagram hesabından yayınladığı videoda “Gerçekten çok zor bir acı bu. Siirtli bir anne babanın evladı olarak, kız kardeşim ve annemle beraber 5 aileyi 5 tane eşyalı evde 1 yıl boyunca misafir etmek istiyoruz. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Acılar hepimizin acısı, yaralar hepimizin yarası. Ama zaman yaralarımızı sarma vakti. Siz de bir aileye destek olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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