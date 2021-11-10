Hakan Altun: Ekip çok iyi, Sibel ve Hüsnü ile aile gibi olduk

Önceki akşam Etiler’de görüntülenen ünlü şarkıcı Hakan Altun, yemek sonrası kameralar tarafından görüntülendi. Programın çekime yetişeceğini söyleyen Altun, “Sibel ve Hüsnü’yle devam ediyor, şarkıları söylüyoruz. Konserler devam ediyor. Allah’a şükür karnımızı da doyurduk. Şimdi işe hazırız” ifadelerini kullandı.

“Her şey yolunda”

Geçtiğimiz Nisan ayında beyin damarlarında tıkanıklık yaşayan şarkıcı, sağlık durumu hakkında sorulan soruları “İyiyim, her şey yolunda. İlaç tedavim devam ediyor” şeklinde cevaplandırdı.

“Sibel ve Hüsnü ile aile gibi olduk”

‘Şarkılar Bizi Söyler’ programının yakaladığı başarıdan bahseden Altun, “Ekip çok iyi. Sevgili Sibel ve Hüsnü ile aile gibi olduk. Türk halkına şarkılarımızı iletmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz döner yiyoruz sadece”

Yeniyıla Ankara’da gireceğini belirten Altun, alacağı sahne ücretiyle ilgili söylentiler hakkında ”Bir şeyler yazıyorlar sürekli benim hakkımda. Ben parayı konuşmuyorum, şarkı söylüyorum sadece. Biz döner yiyoruz sadece, bakın para bile vermedim, misafir ettiler” dedi.