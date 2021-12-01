Dünyaca ünlü modacımız Hakan Akkaya’nın Cindirella Gelinlik için hazırladığı ve konseptin Hakan Akkaya Event Organizasyon tarafından hazırlanan ‘2022 Hakan Akkaya & Cindirella Bridal Capsule Collection‘ dev bir defileyle Tersane İstanbul‘da tanıtıldı.

Ünlü modacı Hakan Akkaya defile için 45 özel gelinliğe yer verilen görkemli koleksiyonun tanıtımında ünlü model Çağla Şikel baş manken olarak yerini aldı. Soner Sarıkabadayı’nın eşi olan model Lopez Camelo da defilede yer aldı. Defilede 75 yaşında Türkiye’nin en eski mankenlerinden Nezahat Oyna, çocuk yaşta erken ve zorla evlendirilen çocuk gelinleri protesto etmek için podyumda yürüdü.

Defileden görüntüler;

Defilenin sonunda davetlileri selamlamaya çıkan Hakan Akkaya büyük alkış alırken Cindirella Gelinlik’in sahibi Erdinç Karadağ ile kapanış pozu verdi.

Davete katılan ünlü simalar;