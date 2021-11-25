Geçtiğimiz hafta bir televizyon programına katılan ünlü model Hailey Bieber, Met Gala’nın kendisi için lanetli olduğunu söyledi.

Ünlü model, ilk gittiği Met Gala’nın ertesi sabahı bileğini burktuğunu ve ayağını kırdığını söyledi. Bieber, bir yıl sonra yine Met Gala’nın olduğu gece, aynı ayağını kırdığını söyledi. Bieber yine, bir yıl önce kırdığı kemiğin yanındaki kemiğin kırıldığını söyledi. Ünlü model, bu olaydan sonra Met Gala gecelerinin ya da Met Gala’nın olduğu 24 saatin kendisi için lanetli olduğunu düşündüğünü söyledi.