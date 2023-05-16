Amerikalı model Hailey Bieber, Sunday Times’a verdiği bir röportajında, kendisi ve eşi Justin Bieber’ın geleceği ve ailesini büyütmesi hakkında neler düşündüğünü anlattı.

“Gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum” genç model, “Çocukları çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Bir çocuk hakkında konuşan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuk konusu hakkındaki fikirlerini de dile getiren Bieber, “Onları yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz, sevildiklerini ve güvende hissettikleri sürece” dedi.