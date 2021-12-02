Saint Laurent Kreatif direktörü Anthony Vaccarello, geçtiğimiz günlerde sanat fuarı ‘Art Basel’ kapsamında bir akşam yemeği düzenledi. 2021 Art Basel’da sanatçı Sho Shibuya’nın YSL sponsorluğunda gerçekleşen sergisini kutlamak için düzenlenen akşam yemeğine katılan Hailey Bieber, giydiği kıyafetle yine herkesi büyüledi. Saint Laurent marka çiçek desenli bir tulum giyen ünlü model, kıyafetiyle büyük beğeni topladı.





Hailey Bieber’ın yanı sıra, Olivia Rodrigo, Zoe Kravitz gibi birçok ünlü yıldızın katıldığı gece adete bir podyuma dönüştü. İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonundan en iddialı ve ışıltılı Saint Laurent parçalarını giyen ünlüler, mekanı bir podyuma dönüştürdü.

İşte o geceden kareler:





