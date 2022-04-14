Dünya yıldızı Justin Bieber ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve mutlu evliliği devam eden Hailey Baldwin, sosyal medyadan isyan etti. Yakın zamanda ciddi bir rahatsızlık geçiren Hailey, sosyal medya trollerine videolu bir yanıt verdi. Paylaştığı videoda “Beni rahat bırakın. Kendi işime bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey demiyorum” sözleriyle isyan eden 25 yaşındaki model, sözlerine “Gidin başka yerde mutsuz olun. Beni lütfen rahat bırakın. Beni artık rahat bırakmanın kabul edilebilir olduğu bir zamana geldik. Yalvarıyorum, gerçekten” şeklinde devam etti.