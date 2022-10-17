Justin Bieber ve Selena Gomez 2010 yılında büyük bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Tüm hayranların dikkatle takip ettiği ilişkileri 2018 yılında sonlanan ikiliden Justin Bieber, aynı sene Hailey Baldwin ile dünya evine girmişti. O günden beri Gomez ve Bieber çiftinin ayrılığına üzülen hayranlar, konuyla ilgili Hailey Baldwin’i suçlamışlardı.

Yıllardır başarılı yıldız Selena Gomez ve model Hailey Bieber arasında büyük bir tartışma olduğu iddiaları, şok etkisi yaratan bir fotoğraf ile son buldu. Los Angeles’ta düzenlenen Academy Museum Gala etkinliğine katılan ikilinin samimi pozlarını fotoğrafçı Tyrell Hampton sosyal medya hesabında paylaştı. Hampton paylaşımına “Sürpriz son” notunu düştü. Önce photoshop olduğu düşünülen fotoğraf, Hailey Bieber’ın beğenisi üzerine gerçekliğini kanıtlamış oldu.

Hailey Bieber: “Justin’i çaldın” dediler

Hailey Bieber, ünlü şarkıcı Justin Bieber ile ilişkisi üzerine ”Call Her Daddy” adlı podcast’e kendisinin sürekli Gomez ile karşılaştırılması konusunda ilk defa konuşmuştu. Sunucunun ”Justin ile romantik olarak ilişkin Gomez ile aynı dönemde mi başladı?” sorusunu yöneltmesi üzerine model, ”Bunun hakkında daha önce hiç konuşmadım. Justin’i çaldın’ gibi nefret ifadelerini çok duydum” dedi. Bieber sözlerine “Herkesinin bildikleri bir yana, ortada ‘bir gerçek’ var” ifadelerini ekledi.

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