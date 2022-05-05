2018 yılında dünyaca ünlü Amerika’lı şarkıcı Justin Bieber ile hayatlarını birleştiren Hailey Bieber, Met Gala partisine damga vuran ünlüler arasında yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir şekilde felç geçiren ve telaşla hastaneye kaldırılan model, kalbinde bir delik bulunduğunu ve operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

Güzel model, New York’ta bulunun Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım kapsamında gerçekleşen ve moda camiasının en görkemli gecesi olarak bilinen Met Gala’nın after partisinde tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Hailey Bieber, kısa şortu ve ceketinin içine giydiği parıltılı sütyeniyle gündem oldu. Ünlü modelin özel tasarım sütyenin fiyatının 2,516 dolar olduğu öğrenildi.