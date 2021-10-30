Hailey Bieber Cadılar Bayramı’nda Britney Spears oldu

Cadılar Bayramı yaklaşırken, ünlü isimler cesurca planlanmış fikirleriyle Instagram akışını hızla ele geçiriyor. Kostüm seçimini, ikonik isimlere kendi bedeninde farklı bir ruh vermekten yana kullanan isimler arasında bu sefer Hailey Bieber var. Yılın bu dönemi, profilleri bir gösteri niteliğine büründürmek için bir bahane haline gelirken; Hailey Bieber’ın Britney Spears’ı kendi bedeninde yorumladı.







“Konserine gittiğim ilk sanatçı; Britney Spears. O andan beri beni sarsıyor.”