Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan Alex Cooper’ın ‘Call Her Daddy’ isimli podcast’ine konuk olan Hailey Baldwin, başka birisiyle aşk yaşarken Justin Bieber ile birlikte olmadığını açıkladı. Güzel model onu Selena Gomez’den çalmadığını ve birinin ilişkisini bozacak bir insan olmadığını belirtti.

Öte yandan Baldwin, 2018 yılında evlendiği eşi Bieber ile cinsel hayatlarına dair detaylar vermekten de çekinmedi. Programda yaptığı konuşmasıyla dinleyicileri şaşırtan 25 yaşındaki ünlü isim, “Gündüz de seviyorum ama geceleri seks yapmak daha çok hoşuma gidiyor” dedi. Sürekli yatakta farklı pozisyonlar denediğini açıklayan Hailey Baldwin, üçlü ilişki konusunda ise kapalı olduğunu söyledi.