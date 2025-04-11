Okurla buluşmak için raflardaki yerini alan taptaze kitaplar, edebiyat dünyasına yeni soluklar katıyor. Yazarların yepyeni anlatıları, kimi zaman tanıdık duyguları hatırlatıyor, kimi zaman da bambaşka dünyaların kapısını aralıyor. Edebiyat meraklıları için keşif dolu bir hafta daha başlıyor. Sayfaların arasında kaybolmak, yeni hikâyelere yelken açmak isteyenler için önerilerimiz burada. Gelin, bu haftanın öne çıkan iki müthiş kitabına birlikte göz atalım.

Cumhuriyet Gibi Kadın: Nahit Hanım / Osman Balcıgil

Osman Balcıgil’in yeni biyografik romanı Cumhuriyet Gibi Kadın: Nahit Hanım, kitapçı raflarında yerini almaya hazırlanıyor. Nahit Hanım fedakârlıkları ve enerjisiyle olduğu kadar, yaşadığı dramla da aklınızı başınızdan alacak. Kendinizi, Balcıgil’in kaleminden çıkan büyük bir “aşk, macera ve tarih” romanı okumaya hazırlayın.

Ela Gözlü Pars: Celile, Yeşil Mürekkep (Bir Sabahattin Ali Romanı), İpek Sabahlık (Bir Suat Derviş Romanı), Nefesi Tutku Olan Kadın: Afife Jale, Kızıl Çengi (Bir Cahide Sonku Romanı) gibi kitaplarından sonra, yazar şimdi de bir aydınlanma dönemi kadınını Nahit Gelenbevî’yi konu ediniyor…

Dedemin Fincanı / Nesrin Mine Karaca

Sosyolog, aile danışmanı ve yazar Nesrin Mine Karaca, “Dedemin Fincanı” adlı romanıyla okurlarını unutulmaz bir hikâyenin içine çekiyor. Destek Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan bu çarpıcı eser, köklerine bağlılıkla gelecek arasında köprü kuran bir kadının anılarında yolculuk etmesini konu alıyor.

“Dedemin Fincanı” romanı, ana karakter Ceyda’nın bir mezatta gördüğü fincanla geçmişe yaptığı yolculuğu anlatıyor. Bir fincan sayesinde unutulmuş hatıralar canlanıyor, çocukluk, aile ile bağlar ve travmalar gün yüzüne çıkıyor. Ceyda’nın küçük bir kız çocuğu olarak başlayan hikâyesi, toplumsal baskılar, aile geleneğini sorgulayan bir kadının kendini bulma serüvenine dönüşüyor.

Kendi kökleriyle yüzleşen, babaannesiyle kurduğu bağı ve ailesinden gelen mirası anlamlandırmaya çalışan Ceyda’nın hikâyesi, okuyucuların kalbine dokunacak. Destek Yayınları etiketiyle çıkan “Dedemin Fincanı”, hem çocukluğuna dönmek isteyenleri hem de kendi kimliğini anlamlandırmaya çalışan herkesi büyüleyecek.