Kitaplarla dolu bir hafta sizi bekliyor! Yepyeni hikâyeler, ilham verici fikirler ve ufkunuzu genişletecek eserler bu haftanın raflarında yerini aldı. Her biri özgün hikâyeler ve derinlikli fikirler sunan bu eserler, kütüphanenize değer katacak. Okuma listenizi genişletmek için daha iyi bir zaman olamaz. Şimdi, bu haftanın öne çıkan kitaplarına birlikte göz atalım!

Mucizelerin Yolu / Dr. Mark D. Mincolla

Bütünsel sağlık ve bilinç alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Mark D. Mincolla, dünyaca ünlü eseri “Mucizelerin Yolu” (The Way of Miracles) ile okurlara ilham dolu bir şifa ve dönüşüm rehberi sunuyor. Destek Yayınları etiketiyle Türkçeye kazandırılan bu eser, bireylerin kendi bilinç güçlerini keşfetmelerine ve içsel dönüşümlerini gerçekleştirmelerine rehberlik ediyor.

Bilim, ruhsal farkındalık ve kişisel gelişimi harmanlayan “Mucizelerin Yolu”, insanın kendi mucizelerini yaratabilme potansiyelini gözler önüne seriyor. Dr. Mincolla, üst bilinç kavramını detaylı bir şekilde ele alarak okuyucularına bilinçli farkındalık, şifa süreçleri ve içsel dönüşüm yolları hakkında derinlemesine bir bakış açısı sunuyor.

Kitapta, zihin ve beden arasındaki güçlü bağ, enerji tıbbının etkileri ve bilinçli şifa teknikleri üzerine bilimsel araştırmalara dayanan önemli bilgiler yer alıyor. Deepak Chopra, Bernie Siegel ve Paul J. Mills gibi birçok ünlü isim tarafından övgüyle karşılanan bu eser, bireyin içsel gücünü keşfetmesine yardımcı olacak pratik egzersizler ve teknikler içeriyor.

Nato’nun Gizli Orduları / Daniele Ganser

Destek Yayınları, Daniele Ganser’in kaleme aldığı “NATO’nun Gizli Orduları” adlı çarpıcı araştırma kitabını okurlarla buluşturuyor. Batı Avrupa’da Soğuk Savaş dönemi boyunca NATO tarafından desteklenen ve CIA ile MI6’nın kontrol ettiği Gladyo Operasyonu ve gizli orduların faaliyetlerini gözler önüne seren bu eser, tarihin karanlıkta kalmış sayfalarını aydınlatıyor.

Ganser, gizli örgütlenmelerin nasıl oluşturulduğunu, devletlerin istihbarat servisleriyle birlikte nasıl çalıştığını ve birçok ülkede terör saldırıları, suikastlar ve darbelerle nasıl bağlantılı olduklarını ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Kitap, İtalya’dan Belçika’ya, Yunanistan’dan Türkiye’ye kadar birçok ülkede faaliyet gösteren NATO’nun gölge ordularını deşifre eden bir araştırma niteliği taşıyor. “NATO’nun Gizli Orduları”, yalnızca bir araştırma kitabı değil, aynı zamanda Batı Avrupa’nın modern tarihine dair derinlemesine bir sorgulama niteliği taşıyor.

Terapinin Filozofu: Irvin D. Yalom / Aslı Perker

Destek Yayınları, Aslı Perker’in kaleme aldığı “İnsan Kaderinin Kurbanı Değil, Seçimlerinin Efendisidir” adlı kitabını okurlarla buluşturuyor. Irvin D. Yalom’un varoluşçu psikoterapi anlayışına odaklanan bu eser, ünlü psikiyatrın insan ruhuna dair derin analizlerini ve özgürlük, seçimler ve sorumluluk üzerine geliştirdiği felsefi düşünceleri ele alıyor.

Bibliyoterapi podcastiyle binlerce kişiye şifa olan Aslı Perker varoluşçu terapi, özgür irade, bireysel sorumluluk ve anlam arayışı gibi konulara ışık tutuyor ve Yalom’un insan psikolojisi ve terapi süreçlerine dair fikirlerini titizlikle inceliyor. Kendi yaşamımızı şekillendirme gücümüzü nasıl elimize alabileceğimizi, geçmişin ve dış koşulların esiri olmak yerine nasıl kendi seçimlerimizin efendisi olabileceğimizi gösteren bu kitap, okuyuculara içsel bir keşif ve farkındalık yolculuğu sunuyor.

“Sonsuza Açılan Yol Benliğimizin Ötesindedir” / Melis Uygur Bibika

Destek Yayınları, Emmanuel Levinas’ın felsefesini ele alan “Sonsuza Açılan Yol Benliğimizin Ötesindedir” adlı eseri okuyucularla buluşturuyor. Melis Uygur Bibika tarafından hazırlanan bu kitap, Levinas’ın etik ve varoluş felsefesini detaylı bir şekilde ele alıyor. Levinas, Batı felsefesinin temel kabullerini sarsan düşünceleriyle tanınır. Özne, özgürlük, etik, sorumluluk ve başkalık gibi kavramlara getirdiği yeni bakış açılarıyla, filozofun eserleri modern düşünceyi yeniden şekillendirmiştir. Bu kitap, onun sınırsız sorumluluk anlayışını, “öteki” ile kurduğumuz ilişkiyi ve etik düşüncenin felsefedeki yerini inceliyor. “Sonsuza Açılan Yol Benliğimizin Ötesindedir”, okuyucularına sadece Levinas’ın felsefesini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda modern insanın etik sorumluluklarını sorgulamasına da katkı sağlıyor.

Black Lagoon ( Cilt 1 – Cilt 2) / Rei Hiroe

Son derece eğlenceli, gülünç derecede şiddetli, karanlık bir şekilde komik! Bir günde mafyalarla ve kaçakçılarla dolu bir hayata adım atan gözü kara denizci çetesine merhaba deyin. Film izler gibi akıcı görsellerle çizilmiş sayfaları elinizden bırakamayacaksınız. Tüm dünyada çok ses getiren, animeye de uyarlanmış olan, sevilen manga serisi Black Lagoon, Athica Yayınları’ndan çıktı.