Okuma dünyası bu hafta da birbirinden ilgi çekici kitaplarla dolu. Romanlardan öykülere, denemelerden araştırma kitaplarına kadar uzanan geniş yelpazede birçok yeni eser okurlarla buluştu. Farklı türlerdeki bu kitaplar, hem düşünmeye hem de hayal kurmaya davet ediyor. Haftanın dikkat çeken kitaplarını ve satır aralarında gizlenen yeni dünyaları sizin için derledik.

Cinayeti Çözebilir Misin? / Antony Johnston

New York Times çok satan yazarı ve “Atomic Blonde” filminin senaristi Antony Johnston, okuru olay yeri bandının içine davet eden sürükleyici bir romanla geri dönüyor. “Cinayeti Çözebilir Misin?”, klasik polisiyenin sınırlarını aşarak okurunu doğrudan dedektif koltuğuna oturtuyor.

Bir malikânede işlenen gizemli cinayet, onlarca şüpheli, sayısız ipucu ve yalnızca bir doğru cevap… Johnston’un ustalıkla kurguladığı bu kitapta, okur her sayfada kendi kararlarını verir, ipuçlarını kaydeder ve suçluya ulaşır. Yanlış bir seçim yaptığında olayın seyri tamamen değişir. Yazarın önceki eseri “The Coldest City” Hollywood’da “Atomic Blonde” adıyla sinemaya uyarlanmıştı. “Cinayeti Çözebilir Misin?” ise, roman, oyun ve bulmaca türlerini harmanlayarak yeni bir okuma deneyimi sunuyor: “Bu kitapta sadece okuyucu değil, aynı zamanda dedektifsin. Cinayeti çözmek senin elinde!”

Kızım Sen Saftirik Halinle Bu İşleri Nasıl Yapıyorsun? / Bedriye Hülya

Destek Yayınları’ndan çıkan “Kızım Sen Saftirik Halinle Bu İşleri Nasıl Yapıyorsun?”, kadın girişimciliğini samimi, cesur ve yer yer kahkahalarla anlatan bir kitap olarak raflardaki yerini aldı. Yazar Bedriye Hülya, hem Türkiye’nin en bilinen sosyal girişimcilerinden biri olarak yaşadıklarını hem de iş kurmak isteyen kadınlara yol gösterecek içten bir rehberi okurla paylaşıyor.

Kitap, “iş kuracak kadının ailesi, eğitimi, sosyal çevresi, deneyimleri ve içsel gücü nasıl olmalı?” gibi sorulara mizahi bir dille yanıt arıyor. Bedriye Hülya’nın kendi yaşamından örneklerle dolu bu anlatı, okuru hem güldürüyor hem düşündürüyor. Bir yandan “cam tavanlar”ı mizahla kırarken, diğer yandan kadınların iş dünyasındaki yerini güçlendirecek içgörüler sunuyor.

Mücadelenin Onurlu Yolu: Fikri Sağlar Kitabı / Nazım Alpman – Ekin Kadir Selçuk

12 Eylül askeri darbesinden üç yıl sonra, Türkiye yeniden seçime gitti. O seçimde, 30 yaşındaki Fikri Sağlar, dönemin en genç milletvekillerinden biri olarak Halkçı Parti’den Meclis’e girdi. Sağlar sırasıyla Halkçı Parti, SHP ve CHP’de devam eden siyasi yaşantısında gün geldi Kenan Evren’i istifaya davet etti gün geldi parti içinde demokrasi mücadelesi verdi. Ama hiçbir zaman sosyal demokrat ilkelerden vazgeçmedi.

Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını Meclis’te ilk kez dile getiren isim oldu. Susurluk Skandalı sonrası ortaya çıkan mafya-siyaset-ticaret ilişkisini en çok sorgulayan ve araştıran isimlerin başında yer aldı. Tehditlere de suikast girişimlerine de boyun eğmedi. Kültür Bakanlığı yaptığı dönemde Türksoy’u kuran Sağlar, milyonlarca yurttaşı kültür sanatla buluşturmakla kalmayıp Zeus Heykeli ve Karun Hazineleri’ni yıllar sonra yeniden Anadolu’ya getirdi. Nazım Alpman ve Ekin Kadir Selçuk’un hazırladığı bu kitapta Fikri Sağlar 40 yılı aşkın süredir verdiği siyasi mücadeleyi aktarırken, CHP’nin yeniden iktidar olması için izlemesi gereken yol haritasını da çiziyor.

İçimizdeki Beşinci Kol – Casusluk Kumpası / Mustafa Önsel

“İzmir Casusluk” kumpası nasıl kuruldu?

Yirmili yaşların başındaki gencecik bir kadın, içlerinde generallerin de bulunduğu altmış kişilik “örgütün” nasıl yöneticisi yapıldı?

Fetullahçıların “delillendirme” yöntemi nasıl işliyordu?

İlkokulu bile zor bitirmiş, bilgisayar kullanmayı bilmeyen kadınlar nasıl casuslukla suçlandı?

“İstanbul Casusluk” davasında Deniz Kuvvetleri personeli ve TÜBİTAK çalışanları nasıl hedef alındı? Casusluk bahanesiyle,

asıl casusların önü nasıl açıldı?

“Casusluk Çetesi” operasyonları GATA’ya nasıl uzandı? Şizofreniye tıbbi çözüm üreten bilimci neden hedef alındı? Tamamen ulusal olanaklarla gerçekleştirilen projeler nasıl sekteye uğratıldı?

Hazine Müsteşarlığı’nın sivil bürokratları neden hedefe kondu?

Bu çalışma “Casusluk” davalarıyla yürütülen “beşinci kol” faaliyetlerine odaklanıyor. Herhangi bir meşruiyet kaygısı duymadan, hukuki ve ahlaki kaygı taşımadan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen operasyonların öyküsü işleniyor.

Mustafa Önsel, sadece eski bir asker olarak değil, sorumlu bir Cumhuriyet yurttaşı olarak, hafızamızı tazelemek için çabalıyor. İnsanın hafızası kadar olduğunu bilerek, bir daha kumpaslara pabuç bırakmamak adına…

“Önemine binaen özellikle bir plandan da bahsettim kitapta. Gerçek bir plandan söz ediyorum. Öyle sahte filan değil! Fetullahçı örgütün, TSK içerisindeki uzantıları tarafından sızdırılmış bir plan. Bu planın, komplocular için “çok kutsal” olduğunu düşünüyorum. Çünkü üç önemli komplo davasının ortak noktası bu plan. Hepsine bunu yamamışlar. Bu anlamda kumpasları yapanların bizzat aynı ekip olduğunu gösteren de bir plan. Adı: Muhabere Planı. Hem Ergenekon, hem Balyoz, hem de Casusluk davalarının hepsinde bulunuyor. Okuyunca “Bu kadar da mı?” diyeceksiniz.”