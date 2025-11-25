Kitap dünyası bu hafta yine hareketli bir yayın takvimiyle karşımızda. Farklı türlerde yayımlanan yeni eserler, hem edebi derinlik arayanlara hem de merakla yeni bilgiler peşinde koşanlara çeşitli seçenekler sunuyor. Roman, öykü, deneme ve inceleme kitapları arasında dikkat çekici başlıklar öne çıkıyor. Okuma alışkanlıklarını tazelemek isteyenler için bu haftanın en ilgi çeken kitaplarını bir araya getirdik. Hazırsanız, raflardaki yeniliklere birlikte göz atalım.

22 Metrekare Gökyüzü / Buğra Gökce

19 Mart operasyonlarıyla hukuksuz bir biçimde tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, Silivri’de tuttuğu günlüklerden oluşan 22 Metrekare Gökyüzü isimli kitabıyla okurlara merhaba diyor. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu ve ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan doktoralı Gökce, 2005’ten 2014’e kadar ODTÜ’de ve Gazi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. Sırasıyla Çankaya Belediyesi; İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde biriktirdiği deneyimini, İPA başkanlığıyla daha etkin bir biçimde kullanıyordu. Kamunun kaynaklarını halkın yararına kullanan Gökce, kısa sürede rant odaklarının hedefi haline geldi.

Silivri Günlükleri’nde Gökce’yi, yaşadıkları bu tuhaf, haksız, planlı kötülüğü anlamaya çalışırken bulacaksınız. Gökce’nin hüzünlü ve umutlu hallerini, yaşama tutunma biçimini görmekle kalmayacak; aynı zamanda ülkesini çok seven bir yurtseverin hapishane koşullarında bile “planlama” odaklı hedeflerini, üretme çabasını, ülkesine ve insanlarına faydalı olma gayretini göreceksiniz. Kitabın ikinci bölümü ise Buğra Gökce hakkında yazılan, neden hedef alındığını gösteren, onun insanı yanlarını imleyen gazeteci görüşlerinden oluşuyor.

Kemalizm ve Yaşam / Haydar Aksoy

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte, Kemalizm bağımsızlık mücadelesinin ideolojisi olmanın ötesine geçerek, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal dokusunu şekillendiren bir güç haline geldi. Ancak, bu ideoloji, her dönemde olduğu gibi, özellikle 1980’lerde uluslararası egemen güçlerin hedefinde oldu. Haydar Aksoy, Kemalizm ve Yaşam adlı eserinde, Kemalist Devrim atılımını, bu devrime yönelik saldırıları ve 1980 darbesinin Kemalizme vurduğu darbeyi derinlemesine irdeliyor. Aksoy, yalnızca Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda düşünce dünyasındaki hâkimiyetin toplumsal alandaki yansımalarına da dikkat çekiyor. Aksoy, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında laiklik ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerken Cumhuriyetçilere düşen görevleri de hatırlatıyor. Emperyalizmin saldırılarını da değerlendiren Aksoy, Filistin sorununda atılması gereken adımları da inceliyor. Kemalizm ve Yaşam, geçmişin ve bugünün kesişim noktasında, Cumhuriyet’i savunmak ve aydınlık yarınlara umutla bakmak için bir rehber.

Cömert Gül / Haydar Ergülen

Kırmızı Kedi Yayınevi, Türk şiirinin en içli seslerinden Haydar Ergülen’in yeni kitabı Cömert Gül’ü okurlarla buluşturuyor. Şair bu kez, annesi Nazlı Gül’e yazdığı şiirlerle hem kişisel hem de kolektif bir hafızaya dokunuyor. Yıllardır incelikle, ironiyle ve gerçeklikle kurduğu şiir dünyasını bu defa bir yas bahçesine dönüştüren Ergülen, “anne için yazılmış şiirlerin en sessizini” sunuyor.

Ergülen, Cömert Gül’de çocukluk anılarından memleketin güzel evlatlarına, Eskişehir’in bahçelerinden, şiirin sessiz direncine uzanan bir dil kuruyor. Her şiir, bir çiçeğin ismini andırıyor; her kelime bir yas ritüeline dönüşüyor. Kitabın açılış şiiri “Gül’e Şiir”, hem bir vedanın hem de bir yeniden doğuşun habercisi olarak okurla buluşuyor. Şair “Naz etmeyen Nazlı Gül”ün ardından, şiirin en saf hâliyle annesinin sesini dünyaya bırakıyor. Kitap, Ergülen’in şiirde ulaştığı olgunlukla, Türk şiirinde ağıt geleneğini yeniden yazan bir ses olarak öne çıkıyor.

Fırın Yolculuğu / Işınsu Ermiş Kobal

Yazar Işınsu Ermiş Kobal, Fırın Yolculuğu’nda okuyucularına hayallerin peşinden gitmenin önemi vurguluyor. Deniz’in anneannesi kek yaparken kaybolur anneannesini bulmaya çalışan Deniz, bambaşka bir dünya ile tanışır. Bu dünya müziğin sihirli yolculuğuna açılan pencere gibidir. Anneannesinin bilinmeyen bir yönünü keşfeden Deniz, adım adım onun izini sürerken ailesiyle ve kendisiyle ilgili de bir keşfe çıkar. Anneannesinin engellenmiş kariyer yolculuğunun bir özleme dönüştüğünü anlayan Deniz, okura hayallerin engellenmemesi gerektiğini öğretiyor.

Yapboz Şampiyonu / Gina McMurchy-Barber

“Hepimiz bir yapbozun parçaları gibiydik, her birimiz eşsizdik, sadece bizim uyduğumuz özel bir yer vardı. Ve hepimiz olmadan o resim tamamlanmazdı.” On bir yaşındaki Warren ve ailesi yeni bir şehre taşındıklarında, Warren’ın Down sendromlu ikiz kardeşi ilgi odağı olur. Bennie meraklı gözlerin ve garip bakışların farkında bile değildir. Oysa Warren alaycı her gülümsemeyi, her fısıltıyı bir mıknatıs gibi çeker.

Warren herkes gibi olmaya çalışmak ile özel ihtiyaçları olan bir kardeşi korumak arasında sıkışır. Zaman zaman bir kardeşi olmasa hayatın çok daha kolay olacağını düşünür. Ama asıl yapması gereken başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmekten vazgeçmektir. Bol ödüllü eğitimci yazar Gina McMurchy-Barber’dan dokunaklı olduğu kadar karakterleriyle de unutulmayacak bir roman.

Acayip Müzenin Oyunları / Arzu Hansun

Her çocuğun içinde, hayallerinin sesinden doğan acayip bir müze vardır. Onlar, hayatın seslerini hep oyun gibi duyar ve yaşarlar. Ege ve arkadaşı Nehir, aileleriyle birlikte gittikleri sanat müzesinde, renklerin ve çizgilerin büyüsüne kapılarak bir odadan bir odaya düşlerinin peşinde koşarlar. Yaratıcı Drama yöntemleri kullanılarak hazırlanmış bu sanat müzesi, okura da düşüncelerin ve hayallerin sınırsızlığını öğretiyor. Yazar Arzu Hansun, bizleri renklerin ve düşlerin dünyasında sınırsız bir yolculuğa çıkartıyor. Hazırsan boya kalemlerini kap, Ege’yle birlikte rengârenk bir maceraya başla!