Bu hafta çıkan yeni kitaplarla karşınızdayız! Edebiyatın çeşitli kollarından gelen eserler, sinema, kişisel gelişim, felsefe, tarih ve daha pek çok konu sizleri bekliyor. Yazarların farklı bakış açıları ve dikkat çekici hikayeleri ile dolu bu kitaplar, okuma listelerinize yeni soluklar katmaya hazır. Haftanın kitapları, her türden okur için kendine özgü bir haz sunuyor. Haydi, keşfetmeye başlayalım!

Mutsuzluğun Savunması / Alejandro Cencerrado

Bizi gerçekte neyin mutlu edip etmeyeceğini anlamamıza yardımcı olacak aydınlatıcı bir düşünme pratiği…

Mutsuzluğun Savunması bir mutluluk reçetesi sunmaktan ziyade okura rehberlik edecek bilimsel bir araç sunuyor. Çalışmalarını istatistik ve veri analizine dayandıran yazar Alejandro Cencerrado, mutsuzluğumuzun sebebini ise doğal seleksiyon sebebiyle konformist olamayan atalarımızdan aldığımız gene bağlıyor.

Memnuniyetsiz olmak için programlandığımızı ve bir şeyin keyfine varabilmemiz için ondan arada sırada yoksun olmamız gerektiğini savunan yazar, büyümekte olan akıl sağlığı bozuklukları, stres ve yalnızlık pandemisi, yeme bozuklukları veya boşanma dalgasına dikkat çekiyor.

Hayaller ve hayal kırıklıkları, sıkıntı ve heyecan, aşk ve üzüntü, mutluluk ve acının el ele olduğunu kendi teknikleriyle okura aktaran Mutsuzluğun Savunması, mutsuzluğun hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olduğunun ve öncelikle bunu kabul etmek zorunda olduğumuzun altını çiziyor.

50 Maddede Türk Korku ve Gerilim Sineması / Gizem Şimşek Kaya, Alper Kaya

Gazeteci-yazar Alper Kaya ile “kayıp film” statüsündeki 1949 yapımı Çığlık hariç Türkiye’de vizyona girmiş bütün yerli korku filmlerini izlemiş tek kişi olan akademisyen, yazar ve film eleştirmeni Dr. Gizem Şimşek Kaya; ilk örneklerinden son örneklerine kadar yerli korku ve gerilim sinemasına dair bütün merak edilenleri ve sormaya çekinilenleri bu kitapta bir araya getirdi.

56 yılda sekiz yerli korku filminin vizyona girdiği dönemlerden, bir yılda 62 yerli korkunun vizyona girdiği dönemlere nasıl geldik?

Gerilim nerede biter, korku nerede başlar?

Vizyona girmeyen korku filmlerinin unutulmaz yönetmeni kim?

Ve tabii ki o meşhur soru: Yine mi cin filmi?

Kahramanlar ve Sefiller / Asil Ünsal

Kahramanlar ve Sefiller, Osmanlı Devleti’nin çöküşe geçtiği yıllarda yaşamış bir Osmanlı subayının hayatını anlatırken aynı zamanda döneme ilişkin siyasi, askeri, ekonomik hayatı da mercek altına alıyor. Devletlerarası mücadelede sıcak savaşın yerini ekonomi temelli yeni bir çarpışma alanına bıraktığı ve bu savaşta yeteri kadar cephanesinin olmadığının ayırdına geç varmış Osmanlı Devleti’nin çok da uzak olmayan tarihine tanıklık edeceksiniz.

Asil Ünsal bu tarihi kurguda tüm Osmanlı coğrafyasının portresini sosyal, kültürel, politik olarak pek çok açıdan ele alıyor ve okurun gözleri önüne seriyor.

Asil Ünsal’ın ustalıkla kullandığı kaleminden 1868-1914 arası devlet yönetimi, toplum hayatı, iç dış siyasi ilişkiler ekseninde bir Osmanlı subayının kısacık hayat serüvenini keyifle okuyacaksınız. Asil Ünsal’ın yazdığı “Kahramanlar ve Sefiller” Destek Yayınları’ndan çıktı.

Şifacı Günceleri 1 / Natsu Hyuuga, Touko Shino

Maomao, ortaçağ döneminde, bir sarayda hizmetkâr olarak çalışmaktadır. Etrafta imparatorun tüm çocuklarının kısa ömürlü olduğuna dair bir söylenti dolaşmaya başladığında, merakı ve bilgi açlığı yüzünden olayın sebebini araştırmaya koyulur. Ve bunun sonucunda haremde şifacı olarak çalışmaya başlar. Peki Maomao’nun başına bundan sonra neler gelecektir?