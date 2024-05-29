Listemizde farklı türlerden kitaplar var. Kitap tavsiye etmek riskli bir iş farkındayız! Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz bazı kitapları derledik. İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Yağmur Çiseliyor / Osman Balcıgil

“Celile” adlı romanını çok yakında beyazperdede göreceğimiz, dönem romanları ve biyografik romanlarında Türkiye’nin en iyi kalemi kabul edilen Osman Balcıgil, bu kez de 70’li yılların en sonuna, 80’lerin en başına gidiyor, kan revan içindeki Türkiye’yi, masaya, bir casusluk romanı kıvamında yatırıyor.

Bu çok özel dönemde, Türkiye’de aslında ne olduğuna cevap arayan Balcıgil, kâh Beyaz Saray’ın “Durum Odası”nda konuşulanlara kulak kabartıyor, kâh ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin ve Ankara’da organize olmuş öteki kurumlarının koridorlarında dolaşıyor. Arada bir Türk Genel Kurmayının en derinlerine girmeyi de ihmal etmiyor.

Yaşananlara yüzde yüz bağlı kalarak kaleme aldığı yeni romanında Balcıgil, Türkiye toplumunun kılcal damarlarında dolaşıyor, ülkenin nabzını yakalıyor, çatışan tarafların ruh hallerine ayna tutuyor.

Nazım Hikmet’in annesi, Yahya Kemal’in sevgilisi Celile Hanım’ın, Osman Balcıgil tarafından kaleme alınan ve rekor satış rakamlarıyla okurun gönlünde taht kuran kült biyografik romanı için, beyazperde hazırlıkları yapan Balcıgil, şimdi de okurunu bir dönemi mercek altına aldığı casusluk, aşk ve macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Osman Balcıgil’in yazdığı “Yağmur Çiseliyor” Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Atatürk’ün Gizli Kalmış Anıları / Yaşar Gürsoy

Çok okunan Atatürk kitaplarının yazarı gazeteci Yaşar Gürsoy’un kaleminden 102 bilinmeyen Atatürk anısı daha… Atatürk’e ve ileri görüşlülüğüne acilen ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçerken dünya askeri ve siyasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir önderin anılarının mutlaka bilinmesi gerektiğinin altını çizen Yaşar Gürsoy, diğer tüm kitaplarında olduğu gibi bu araştırma ve düzenlemenin de gençler için önemine vurgu yapıyor.

Yaşar Gürsoy’un yazdığı, Prof Dr. Bingür Sönmez’in de araştırmaları ve önsözü ile katkı verdiği Atatürk’ün Gizli Kalmış Anıları, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

İçimdeki Ben’e Mektuplar / Sahra Hazal Kaleli

İnsan olmanın yükünü her zamankinden daha ağır şekilde taşıdığımız bir zamanda yaşıyoruz. Her birimizin kavgaları, mücadelesi, yolu farklı görünse de aslında hepimizin arayışı ortak: Zorluğuyla, hatta bazen zalimliğiyle karşımıza dikilen hayat karşısında yapayalnız olmadığımız inancı.

Bunu bulabilmek her zaman kolay olmuyor kuşkusuz; yoruluyoruz, yıpranıyoruz. Kendimizi unutuyoruz belki böyle zamanlarda, kendi iç sesimize tıkıyoruz kulaklarımızı… Tam da böyle zamanlarda ihtiyacımız olan şey “yanındayım” diyen bir ses, “bu yolları yalnız yürümeyeceksin” diyerek omzumuza konmuş bir el…

Bu bir roman değil… Öykü kitabı değil… Masal kitabı değil… Kişisel gelişim hiç değil… Bu bir temas kitabı. İçindeki yalnızlığa, kalabalığa, seslere, kimliklere, olabildiklerine ve bir türlü olamadıklarına temas eden birinin kitabı. Tanıdık birinin…

İnsanların sadece süslü ve cilalanmış anları paylaştığı (ve gerçeğin her gün daha fazla maskelendiği) günümüzde bu kitap, vahşiliğe ve çıplaklığa bir davettir.

Sahra Hazal Kaleli’nin yazdığı İçimdeki Ben’e Mektuplar‘ı okuduğunuzda her birimizin hikâyesinin temelde ne kadar ortak olduğunu görecek ve yolculuğunuzda ihtiyacınız olan o iç sesi duymaya başlayacaksınız. Sahra Hazal Kaleli’nin yazdığı İçimdeki Ben’e Mektuplar Destek Yayınları’ndan çıktı.

Kolay Ayurveda / N. Sine Özsoy

İnsanlık, uzunca bir süredir rasyonelliğin ve bilimselliğin Batı’ya atfedildiği, Doğu’nun ise “kadim” olarak romantize edildiği bir dönem yaşıyor. Antik dönemde bilgi, yoğun emeklerin karşılığı elde edilen bir cevherdi ve bilgiyi bu kadar kıymetli kılan gizliliği değil, doğru kişilerin elinde doğru yöntemlerle kullanılması, özümseyene, hakkını verene ulaşmasıydı…

Hindistan’ın en eski zamanlarına tarihlenen Ayurveda sekiz ana konuya yoğunlaşmıştır. Bunlar; “tıp; kadın doğum, jinekoloji dahil pediatri; toksikoloji; ameliyat; supraklaviküler hastalıklarla ilgili tıp ve cerrahi; görünmez etkenler üzerine araştırmalar; afrodizyaklar; sağlığın ve yaşamın geliştirilmesi”dir.

Kolay Ayurveda “gündelik yaşamda kullanımına, sağlığın ve yaşamın düzenlenmesine” dair bilgiler aktaran anlaşılır, bilgiye dokunan, onu işleyen, coğrafyamıza ve zamanımıza uyarlayan bir kaynak niteliğinde. Bin yılların birikimini, uzun süre yaptığı araştırmalar ve uygulamalar ışığında rafine eden N. Sine Özsoy; temiz, anlaşılır, uygulanabilir bilgiye ulaşmamız için Kolay Ayurveda’yı kaleme aldı ve bize çağımızın en kıymetli şeylerinden biri olan güvenilir bilgiyi armağan etti.

Kolay Ayurveda, kendimize yaklaşmamız ve kendimizle doğru yerden ilişki kurmamız; bedenin, zihnin, ruhun ihtiyaçlarını doğru okumamız; zihinsel şartlanmalar ile gerçek ihtiyaçlarımız arasındaki farkı görüp içselleştirmemiz için ilham verici bir rehber. N.Sine Özsoy’un kaleme aldığı “Kolay Ayurveda” Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Habibi / Craig Thompson

Craig Thompson’ın ustalık eseri; Habibi… Yazım-çizim süreci tam 7 yıl süren Habibi içeriğiyle, çizimlerindeki detaylarla, hikaye anlatıcılığıyla tam bir başyapıt.

Yayınlandığı ilk tarihten itibaren otoriteler tarafından “tarihin en önemli grafik romanı” kabul edilmesi de çok anlaşılabilir. Başta İslam olmak üzere dinler tarihinin, su savaşlarının, kentleşmenin, cinsel kimliklerin, iktidarın, şiirin, simyanın, masalların, aşkın, kaligrafinin izlerini taşıyan çok katmanlı modern bir destan.

Her sayfada yazarın Doğu kültürlerine ve dinler tarihine duyduğu hayranlığı görmek mümkün. Oryantal ve imgesel tarzı olan Thompson, Habibi’de kendini bir kez daha ispatlıyor, okuru sanatlar ve dönemler arası bir yolculuğa çıkarıyor.