Her kitap, kendi eşsiz hikayesi ve içsel zenginlikleriyle dolup taşan bir dünya sunar. Bu içerikte sadece sayfalar arasında değil, kelimelerin dans ettiği bu renkli dünyada gezinirken bulacaksınız kendinizi. Edebiyatın gücünü ve bir kitabın içinde barındırdığı sonsuz evreni keşfetmek, bir yazarın gözünden dünyaya bakmak için sizleri bu enfes yolculuğa davet ediyoruz. Kitap tutkunları, kütüphane dostları, birlikte okumak isteyen herkes; işte size yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç!

Ayıp Şeyler / Dr. Mehmet Başkak

Yıllarca konuşulması ayıp gibi algılandığı için konuşulmamış, bu sebeple hala tüm soruları herkeste tam oturmamış bir konudur cinsellik. Klinik psikolog Mehmet Başkak cinselliğe ve ilişkiye dair merak edilen tüm soruları bu kitapta cevapladı.

Bu kitap “ayıp ama cazip” bulmaktan kendimizi alamadığımız cinselliği, cinsel sorunları hipnotik yöntemlerle aşabilmenin yollarını içeriyor. Yatak odanızda sakladığınız, can attığınız halde yokmuş gibi davrandığınız arzularınız, korkularınız hakkında yazıldı bu kitap. Bu kitap ayıp şeyleri bir yetişkin gibi gündeme getirebileceğinizi ve eşinizle cinselliğinizi iptal eden bir sıkıntı yaşadığınızda, bunu aşabileceğinizi hatırlatmak için yazıldı. Dr. Mehmet Başkak’ın yazdığı Ayıp Şeyler, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı!

İçindeki Kayıp Çocuğu İyileştir / Robert Jackman

Çoğu insan, ne kadar duygusal acı taşıdığının farkına varmaz, depresif, endişeli, mağdur edilmiş veya hayal kırıklığına uğramış oldukları hissinin nereden geldiğini bilemez. Ardı ardına kendi hayatlarını sabote eden dürtüsel kararlar alırlar.

Psikoterapist ve Reiki ustası Robert Jackman, iyileşmek ve özgün bir yaşamı kucaklamak için erken yaşamınızdaki çözümlenmemiş yaraları keşfetmeniz için okuru, kişisel bir yolculuğa çıkarıyor. İçindeki Kayıp Çocuğu İyileştir, ilişkilerinizi, karşılıklı bağımlılık kalıplarınızı ve tetikleyicilerinizi daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olmak için yazıldı. Psikoterapist Robert Jackman’ın yazdığı İçindeki Kayıp Çocuğu İyileştir Beyaz Baykuş Yayınları’ndan çıktı.

Saçın Yüzüne Değse – “Kıskanmak ve Özenmek” Temalı Öyküler / Kolektif

Bu kitapta “MasterCamp Usta Yazarlarla Yazarlık Okulu” eğitimlerinin başarılı yirmi öğrencisi, “Kıskanmak ve Özenmek” temalı öykülerde buluştular. Her biri parmak izi kadar kendine has lezzetler taşıyan bu öykülerde kendinizden bir parça, hayatınızdan bir kesit bulacaksınız. Saçın Yüzüne Değse, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı!

Bunaltı Çağında Yaşamak / E. Tülin Erinç

Çağımız birçok açıdan bunaltı çağı. Yeni ekonomik düzenin getirdiği güvensizlik, geleceğe yönelik belirsizlik, ortalığa saçılmış binlerce seçenekle boğan tüketim kültürü, krizler, savaşlar ve artan adaletsizlik. Bu çağda birkaç sağlam panik atak geçirmeden hayatta kalmak mümkün mü?

Dünya böyle bir haldeyken kaygı, endişe ve panik atağın bir hastalıktan ziyade, çağımızın biricik duygu durumu haline geldiğini kabul etmek gerek belki de. Öte yandan her kaygı, bunaltı ya da panik atak yalnızca dışımızdaki keşmekeşten beslenmez. Bazıları bize dair, bilinçdışımızda oluşan kaosun, karmaşanın ve yanlış yerleştirmelerin bir sonucu olarak doğar. Bu durumda derinlere dalarak, Lacan’ın dediği gibi, “ötekinin arzusunun (bakışının) sezilmesiyle” doğan böyle bir kaygının bilinçdışı tarihinin ve algılanışının, terapide “yeniden yazılması” gerekir.

Elinizdeki kitap birinci ağızdan ve gözlemlere dayanarak kaygı, endişe, anksiyete, anksiyete bozukluğu, agorafobi gibi gündelik hayatta sık, ancak çoğu zaman yanlış kullandığımız kavramları, bireysel süreçlerden toplumsal süreçlere, patolojik durumlardan olağan durumlara kadar birçok boyutta ve tek tek ele alıyor. Bunaltı çağında var olmaya çabalayan herkese rehberlik ve yoldaşlık sunmayı umuyor.

Bilincin Yeniden İnşası / Anıl Şehirlioğlu

Yazar Anıl Şehirlioğlu, Dünya Okulunda Ruhun Devrimi adlı kitabının ardından şimdi de Bilincin Yeniden İnşası ile okurunu bir değişime davet ediyor. Her kişisel, toplumsal, küresel negatif olay, bizim özümüze dönmemiz, farkındalığımızı artırmamız, bilincimizi yükseltmemiz, gerçek anlamda uyanışı yaşamamız adına büyük mesajlar taşıdığına dikkat çeken yazar, mesajlara rağmen hayatımızı buna göre şekillendirmedikçe yaptırımların devreye gireceğini anlatıyor kitabında.

Kişinin kendi tekâmül sorumluluğunu eline alarak ve bilinç seviyesini yükselterek hayal ettiği yaşama kavuşacağını vaadeden Şehirlioğlu, değişimin belki bütün dünyaya değil ama okurun dünyasına etki edeceğini savunuyor.

Anıl Şehirlioğlu, dünyadaki yaşamın nasıl daha mutlu, daha kaliteli, hem ruhsal hem de maddesel olarak olgunluğa ulaşabileceğini, frekansını ve bilinç seviyeni yükseltmenin önemini ve yollarını, aşk ve para gibi temel yaşam araçlarımızda mutlu olmanın formülünü, hayatını daha anlamlı hale getirip nasıl gerçek kendinle barışık, her açıdan mutlu, sağlıklı, bolluk bereket içinde bir yaşam süreceğini özel metot ve yöntemlerle adeta bir rehber gibi adım adım okurla paylaşıyor.