Yeni bir hafta, okurlar için yeni keşifler demek. Yayın dünyası bu hafta da farklı türlerde pek çok dikkat çekici eseri raflara taşıyor. Hem edebiyat tutkunları hem de araştırma ve bilgi meraklıları için ilgi çekici başlıklar öne çıkıyor. Romanlardan inceleme kitaplarına uzanan bu çeşitlilik, okuma listesini yenilemek isteyenlere taze seçenekler sunuyor. Haftanın en dikkat çeken kitaplarını sizin için derledik.

Kadınlarda Dikkat Dağınıklığı / Terry Matlen

Destek Yayınları, dünyanın en önemli DEHB uzmanlarından biri olan Terry Matlen, MSW imzalı Kadınlarda Dikkat Dağınıklığı kitabını Türk okurlarla buluşturuyor. Kadınlarda DEHB’nin nasıl göründüğünü, neden farklı işlediğini ve günlük yaşamda hangi zorluklara yol açtığını bilimsel açıklamalar, gerçek hayat örnekleri ve uygulanabilir stratejilerle anlatan kitap, alandaki en kapsamlı ve şefkatli rehberlerden biri olarak öne çıkıyor. Yıllarca tanı alamayan, içsel deneyimleri anlaşılmayan ve çoğu zaman “dağınık”, “dikkatsiz”, “isteksiz” ya da “yetersiz” etiketleriyle mücadele eden kadınların yaşadığı görünmez yük ilk kez bu denli detaylı ele alınıyor.

Modern Fransız Felsefesi / Robert Wicks

Robert Wicks’in uluslararası alanda referans kabul edilen eseri Modern Fransız Felsefesi, Beyaz Baykuş etiketiyle Türkçede okurla buluşuyor. 20. yüzyılın en etkili düşünsel akımlarını bütünlüklü, anlaşılır ve eleştirel bir yaklaşımla inceleyen bu kapsamlı çalışma; Bergson’dan Sartre’a, Camus’den Barthes’a, Lacan’dan Foucault, Derrida, Deleuze ve Lyotard’a kadar Fransız düşüncesini şekillendiren tüm önemli figürleri tek bir çerçevede bir araya getiriyor. Kitap, modern Fransız düşüncesinin tarihsel gelişimini yalnızca aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda bu akımlar arasındaki süreklilikleri, çatışmaları ve ortak temaları berrak bir biçimde görünür kılıyor.

Kendilik Projesi / Serhat Pelvanlar

Destek Yayınları çatısı altında okuyucuyla buluşan Serhat Pelvanlar’ın merakla beklenen eseri “Kendilik Projesi”, kişisel gelişim literatürüne yepyeni bir soluk getiriyor. Kitap, bireyin kendi benliğini tanıma, inşa etme ve ondan güç alma sürecini “aktif bir yaşam projesi” olarak sunuyor. “Kendilik Projesi”, okuyucuya kim olmayı seçtiğini sormayı değil, o seçimi yaşamın içine koymayı öneren bir çağrıdır. Çünkü insanın gerçek kimliği, kaybolduğu yerde değil ilk adımını attığı yerde başlar.

Gecenin Sonundaki Ateş / K. X. Song

K. X. Song’un uluslararası ilgi uyandıran tarih-fantezi romanı Gecenin Sonundaki Ateş, Athica Books etiketiyle Türkçede okurla buluşuyor. 2024’te yayımlanan The Night Ends With Fire; afyon bağımlılığının çökerttiği bir ailede büyüyen Meilin’in, çöpçatan sistemi ve yaklaşan savaş kıskacındaki dünyasında özgürlük ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Roman, güçlü bir kadın karakterin içsel yangınını destansı bir tonda sunarken, kader-aidiyet-adalet temalarını kuşaklar üstü bir yankıya dönüştürüyor. Kitabın çarpıcı görsel dili, Victo Ngai imzalı kapak ve iç çizimlerle güç kazanıyor; Nil Yeşil çevirisi ise anlatının duygu yoğunluğunu akıcı bir Türkçeyle taşıyor. Roman; tarihsel fantezi seven gençlerden, kadın dayanışması ve adalet temalarına ilgi duyan geniş okur kitlelerine hitap ediyor. Gecenin Sonundaki Ateş Athica Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

İçimde Eski Sinemalar / Cem Dedekargınoğlu – Umut Şumnu – Bahadır Yazıcı

Karakarga Yayınları, “Çizgilerle Modern Türkiye Mimarlığı” serisinin yeni kitabı İçimde Eski Sinemalar ile Türkiye’nin mimarlık, kentleşme ve sinema tarihini benzersiz bir grafik roman anlatısında buluşturuyor. Cem Dedekargınoğlu ve Umut Şumnu’nun yazdığı; Bahadır Yazıcı’nın çizdiği bu eser, 1950–1970’ler Türkiye’sinin en ikonik mekânlarını bir kadının kişisel hikâyesi üzerinden yeniden canlandırıyor. Grafik roman, kişisel bir hafıza defteri olmanın ötesine geçerek Türkiye’nin kültürel dönüşümünün çizgilerle kaydedilmiş güçlü bir belgesine dönüşür. İçimde Eski Sinemalar, mimarlık meraklılarından Yeşilçam tutkunlarına kadar geniş bir okur kitlesine hitap eden, duygu, tarih ve kültürün iç içe geçtiği nadir bir çalışma olarak raflardaki yerini aldı.