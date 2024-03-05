Bu hafta o kadar güzel kitaplar çıktı ki, hepsini okumak isteyeceksiniz. Bu hafta çıkan ve hayatımıza giren, kesinlikle okumamız gereken kitapları listeledik, keyifli okumalar! İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Invincible 1 – Aile Meseleleri / Robert Kirkman

The Walking Dead’in yaratıcısı Robert Kirkman’dan uzun soluklu bir seri; Invincible.

Kızlar, sivilceler, ev ödevleri, süper kötüler… Şimdiye kadar okuduğunuz hiçbir şeye benzemeyen süper kahraman serisini keşfedin! Mark Grayson on yedi yaşında süper güçleri devraldığında kahraman olmanın çocukken okuduğu çizgi romanlar kadar siyah ve beyaz olmadığını görüyoruz. Süper kahraman olmayı öğrenme yolculuğunda yaşanan aksilikler illa ki olacaktır. Ancak ergenlik çağındayken Invincible yani yenilmez olmak hiç de fena olmaz. 2021’de Amazon Prime’da tv dizisi olarak da uyarlanan bu seri, hala en çok izlenenler listesinden hiç düşmedi. Tüm dünyada büyük bir yankı uyandıran Invincible, Athica Yayınları’ndan çıktı!

Bir Savaş Hikayesi İçin Notlar / Gipi

İtalyan yazar, çizer ve sinemacı Gipi’nin yazdığı Bir Savaş Hikayesi İçin Notlar, 2004’te yayımlandığı tarihten beri bir sürü dile çevrilip tüm dünyada çok satmayı başarmış, aynı zamanda Gipi’ye ödül aldıran kamusal başarılarından biridir. Gipi, betimlemekten çok çağrıştırdığı gelecekteki bir coğrafya fonunda, kendisi için en değerli olan derin temalara değinen sürükleyici bir ergenlik romanı kuruyor: ergenlik ve büyümek, patlamaları ve ihanetleriyle arkadaşlık, her birimizin kalbinde yatan gizem. Alaycılık ve acının, tatlılık ve ironinin bir karışımı olan bu kitabı Gipi, ‘öfkeden doğan ve sonra belki de neredeyse narinleşen yaramaz bir kitap’ olarak tanımlıyor.

Dışarı’daki Kız 1 / Nagabe

Nagabe tarafından yazılan ve çizilen Dışarı’daki Kız serisi 2015 yılında yayımlandı. 2021’de sona ermesi beklenen seri yoğun ilgi ve talep yüzünden bitmedi. Yoluna genişletilmiş baskılar, bonus mangalar, video animasyonlarıyla devam etti. Kültleşmiş Fransız masalı Güzel ve Çirkin’den esinlenen Dışarı’daki Kız serisi Japonya’nın haricinde Fransa, Kuzey Amerika, İtalya, İspanya, Rusya, Brezilya gibi birçok ülkede sevilerek takip edilmekte.

Uzun metraj filminin yapılması amacıyla 10 Mart – 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında bir Kickstarter kampanyası düzenlendi. Kampanya daha ilk gününde 3 milyon Japon yeni toplayarak hedefine ulaştı. Son gününde ise 20 milyon Japon Yeni, yani 4 milyon Türk Lirası’ndan fazla toplayarak hedefini aştı. Athica Yayınları’ndan çıkan Dışarı’daki Kız artık ülkemizde, okurlarıyla buluşmayı bekliyor!

Mahrem İçinde Mahrem / Nedim Şener

15 Temmuz gecesi işlediği suçlar sebebiyle FETÖ’yü “terör örgütü” olarak adlandırmak yeterli olsa da “terör örgütü” tanımı FETÖ’yü tanımlamaya yetmez. FETÖ bir istihbarat ve ihanet yapılanmasıdır.

Örgütün en gizli ve karanlık, en kirli ve operatif yönlerini ortaya koyan FETÖ-MİT Mahrem Yapılanması-Mahrem İçinde Mahrem kitabı; cemaat, tarikat diye faaliyetine başlayan ve hareket adı altında genişleyen ihanet şebekesi FETÖ’nün legal yapılanmasının arkasındaki illegal yapılanmayı, illegal yapı altında MİT-Mahrem Yapılanması’nı, bunun altında FETÖ-Siyaset Yapılanması ve FETÖ-Mason Yapılanması’nı, mahkeme belgeleri ve mahrem imamların ifadeleriyle ortaya koyuyor.