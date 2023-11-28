Listemizde farklı türlerden kitaplar var. Kitap tavsiye etmek riskli bir iş farkındayız! Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz bazı kitapları derledik. İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Bab-ül Aşk – Rengin Yılmaz

Tasavvuf, İslam felsefesi, Nefsin mertebeleri ve daha hakikat bilgilerinin nicelerinin açıklanıp harmanlandığı Bab-ül Aşk, hayat adı verilen bu dönüşüm yolunda kendimizi bulmamız için ışık tutan bir rehber. Kainatta tesadüf yok, gördüğümüz her şeyin bir anlamı var. Rüyalarımız bize mesaj. Yeter ki bu ilahi mesajları okumayı bilelim. Rengin Yılmaz’ın kaleme aldığı Bab-ül Aşk Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Ofistike Şeyler – Aysun Öz

Bu kitabı okuduktan sonra, insanların arasındaki sınırların giderek silikleştiği, teknolojinin nimetleri sayesinde büyük bir küresel köy olma yolunda ilerleyen dünyamıza bir gazeteci gözünden baktığınızda ne kadar farklı açılar görebileceğinize şaşıracaksınız!

Aysun Öz insanın karşı karşıya kaldığı türlü halleri, başta ofis ahalisi olmak üzere herkese: “Bakın işin bir de bu tarafı var.” diyerek tane tane anlatıyor. Türkiye’den ve dünyadan işinin ehli isimlerle yaptığı sohbetlerle tatlandırdığı bu anlatıda sanata, bilime, teknolojiye, edebiyata ve içinde insan olan her durağa uğrayarak bizlere üzerinde düşünmemiz gereken yepyeni fikirler sunuyor. Aysun Öz’ün yazdığı Ofistike Şeyler Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

Uzun İlişkilerin Sırrı – Hakan Mengüç

Ünlü yazar ve Sufi felsefesi öncülerinden Hakan Mengüç, 25 ülkede yayımlanan kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Mengüç, Uzun İlişkilerin Sırrı adlı kitabında, okurlarıyla uzun ilişkilerin sırlarını samimiyetle ve açık yüreklilikle paylaşmayı hedefliyor.

“İlişkiler, yaşam yolculuğu boyunca tecrübe ettiğimiz gelişim sürecinin en kıymetli parçalarıdır.” diyen Hakan Mengüç, her ilişkinin bireyin kendisi ile tekrar tekrar yüzleşmesi olduğuna vurgu yapıyor. Sevginin ve sabrın ilişkiye kattığı anlama dikkat çeken Hakan Mengüç’ün yazdığı Uzun İlişkilerin Sırrı Destek Yayınları’ndan çıktı.