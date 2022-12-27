Bu hafta kombin yaparken tercih edebileceğiniz 7 ayrı spor şık kombini sizler için hazırladık… Etekler ile beraber giyilen sweatler, gold takılar ve eşofmanlar hepsi ve daha fazlasıyla bu hafta neler giyebilirsiniz? Hem okulda hem toplantılarda tercih edebileceğiniz spor şık kombinlere gelin bir göz atalım…

Pazartesi

Hafta sonu rahatlığından hafta içi şıklığına yumuşak bir geçiş için basic parçalar ile hazırlanıp çıkıyoruz. Palazzo pantolon, triko kazak ve sneaker kombiniyle haftanın tüm koşturmacasına hazırız.

Salı

Haftaya alışırken kombinimizde biraz canlılık istiyoruz. Spor şık kombinlerin vazgeçilmezi gri sweatshirt ve hareketli bir etek ile muhteşem gözükebilirsiniz.

Çarşamba

Haftanın ortasında artık canlanıyoruz; spor kıyafetlerimizi parlak takılar ve klasik bir çantayla beraber şık hale getiriyoruz.

Perşembe

Dolabımızda bulunan gold detaylı aksesuarlarımızı ve doğal tonlarda olan kıyafetlerimizle kombinimizi oluşturuyoruz. Fransız stili olan baget çanta ve çizgili pantolonlar tarzınıza hareketlilik katıyor.

Cuma

Haftasonuna enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlayacak aynı zamanda ofis şıklığını koruyan kot pantolon tercihi ile haftayı tamamlıyoruz.Beyaz spor ayakkabıları sık sık tercih etmemizin nedeni ; şık bir görünüm sunuyor ve rahatlığı paha biçilemez…

Cumartesi

Evde, arkadaşlarınızla bir kahve molasında veya cumartesi yürüyüşlerinde haftasonunun rahatlığını bu kombin ile değerlendirebilirsiniz.Tüylü botlarınız ile ayaklarınız daime sıcak kalacak.

Pazar

Ve haftanın son günü tüm gün evden çıkmadan rahatlamak, favori dizini izlemek ve bakım yapmak için tam zamanı !

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