Kitapseverler için bu hafta yine heyecan verici eserler raflardaki yerini aldı. Farklı türlerde yayımlanan kitaplar, hem edebiyat meraklılarına hem de araştırma tutkunlarına yeni okuma deneyimleri sunuyor. Roman, deneme, biyografi ve daha pek çok alandaki yayınlar, okurları farklı dünyalara davet ediyor. Haftanın öne çıkan kitaplarını sizin için bir araya getirdik; işte keşfetmeye değer yeni eserler…

Kırılma Noktası / Mert Özgün

Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan Mert Özgün’ün romanı “Kırılma Noktası”, günümüzün en çetrefilli meselelerinden biri olan mülteci krizi, küresel iş gücü açığı ve Orta Doğu’daki barış arayışlarını; Filistin, İsrail ve Mısır gibi ortak aktörleri dahil ederek cesur bir kurguyla ele alıyor

Roman, teknoloji, diplomasi ve insan hikâyelerinin iç içe geçtiği bir zeminde, dünyanın geleceğini değiştirebilecek “HR Peninsula Projesi” etrafında şekilleniyor. Özgün, bir yandan Orta Doğu’daki çatışmaların gölgesinde insanlığın ortak sorunlarına ayna tutarken, diğer yandan farklı kültürlerden karakterlerin dostluklarını, aşklarını ve kırılma anlarını okura aktarıyor. Mert Özgün, iş dünyasındaki tecrübelerini edebiyatla harmanlayarak kaleme aldığı bu romanda, yalnızca bireylerin değil, toplumların da kırılma noktalarını gözler önüne seriyor.

Evlilik Yasası/ John Marrs

Nox Yayınları etiketiyle yayımlanan John Marrs’ın çarpıcı romanı “Evlilik Yasası”, yakın gelecekteki distopik bir dünyada aşk, bağlılık ve özgürlüğün sınırlarını sorguluyor. Romanın merkezinde, hükümet tarafından çıkarılan ve tüm vatandaşların uymak zorunda olduğu “Evlilik Yasası” var. Bu yasayla Akıllı Evlilik’e geçen çiftlere geniş imkânlar sunulurken bekâr kalmakta diretenler zorlayıcı yaptırımlara maruz kalıyor.

Ancak aşkın doğası, yasanın çizdiği sınırları aşınca, bireyler kendilerini karmaşık ikilemlerin ve tehlikeli sonuçların ortasında buluyor. John Marrs, heyecan dolu kurgusuyla sadece bir distopya anlatmıyor; aynı zamanda günümüz ilişkilerine ve toplumun evlilik algısına güçlü bir ayna tutuyor. “Evlilik Yasası”, gerilim dolu temposu ve çarpıcı fikirleriyle okuru hem düşündürüyor hem de sayfaları soluksuz çevirmeye davet ediyor.

Pussy: Bir Kazanım Öyküsü / Regena Thomashauer

Destek Yayınları, Regena Thomashauer’un dünyada büyük yankı uyandıran kitabı *”Pussy: A Reclamation”*ı Türkçeye “Pussy: Bir Kazanım Öyküsü” adıyla kazandırıyor. Thomashauer, bilinen adıyla “Mama Gena”, kadınlara kendi bedenleriyle, arzularıyla ve kutsal dişil güçleriyle yeniden bağ kurmaları için ilham veren bir rehber sunuyor. Kitap; utanç ve bastırma kültürüne karşı güçlü bir manifesto niteliğinde olup kadınların hem bireysel hem de kolektif özgürlükleri için bir kılavuz olarak öne çıkıyor.

Kitap kadınları yalnızca tensel uyanışları için bir yolculuğa çıkarmakla kalmıyor; aynı zamanda kadınların yaşamın her alanında nasıl daha güçlü, daha özgüvenli ve daha yaratıcı olabileceğine dair bir yol haritası sunuyor. Regena Thomashauer, kişisel hikâyesinden ve kadınlarla yaptığı yıllar süren çalışmalardan ilham alarak, okurlarını kendi destanlarını yazmaya çağırıyor.

Tasavvufun 19 Altın Kuralı / Dr. Ferhat Atik

Destek Yayınları, Dr. Ferhat Atik’in kaleme aldığı “Tasavvufun 19 Altın Kuralı” ile okurları derin bir manevi yolculuğa davet ediyor. Kitap, tasavvufun özünü oluşturan değerleri 19 kural çerçevesinde ele alarak hem bireysel hem de toplumsal yaşamda rehber olmayı amaçlıyor. Atik; ihlas, sabır, şükür, tevazu, merhamet, adalet, hikmet ve sevgi gibi kavramları sadece teorik düzeyde değil, hayatın içinden örneklerle işleyerek tasavvufun gündelik yaşamdaki yerini görünür kılıyor. Her kural, insanın kendi iç dünyasında olgunlaşmasını ve hakikate daha yakın bir hayat yaşamasını sağlayacak pratik bir yol haritası sunuyor .