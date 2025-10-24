Her yeni hafta, kitap dünyasına yeni sesler ve taze hikâyeler getiriyor. Bu hafta da raflara, farklı türlerde pek çok dikkat çekici eser eklendi. Roman, deneme, biyografi ve araştırma kitapları arasında hem yeni yazarlar hem de tanıdık isimler yer alıyor. Okuma keyfini artıracak, düşünmeye ve keşfetmeye davet eden bu haftanın kitaplarını sizin için derledik.

Çılgın Liderler Çağı / Mehmet Öğütçü

Dünya tarihine yön veren liderlerin büyük kısmı yalnızca “akıllı” değil aynı zamanda “çılgın”dı. Kimi yıktı, kimi kurdu, kimi dünyayı yeniden yazdı. Mehmet Öğütçü, yeni kitabı “Çılgın Liderler Çağı” nda, liderliği klasik başarı ölçütleriyle değil; karakterin uç noktaları, risk iştahı ve güç psikolojisi üzerinden inceliyor.

Kitapta Erdoğan, Trump, Putin, Xi Jinping, Modi, Orban, Churchill, Roosevelt, Stalin, Hitler, Mao, Gandhi, Atatürk, Enver Paşa gibi 25’ten fazla siyasal liderin portresi yer alırken; aynı zamanda bilim, teknoloji, iş dünyası, spor ve sanat alanlarının “çılgın figürleri” de genç Elon Musk’tan Zelenski ve Netanyahu’ya kadar uzanan geniş bir yelpazede ele alınıyor.

Kaos / Tuna Serim

Destek Yayınları, Tuna Serim’in yeni romanı “KAOS”u okurlarla buluşturdu. Roman, hafızanın silindiği, duyguların törpülendiği, “mutluluk” adına bireyin yeniden programlandığı yapay bir dünyada geçen sarsıcı bir kadın anlatısıyla açılıyor.

Bir sabah gelen tek cümlelik bir mesaj — “Bora’nın öldüğünün farkında değil misin?” — bütün dengeleri altüst eder. Kahraman, yıllardır aynı çatı altında yaşadığı adamın belki de çoktan öldüğünü öğrenir; gerçek ile kurulan yapay “yeni dünya” arasındaki sınırda gidip gelmeye başlar.

Onu Ayışığında Aramak / Mizuki Tsujimura

Modern Japon anlatısının güçlü isimlerinden Mizuki Tsujimura, dünya çapında ses getiren romanı “Onu Ayışığında Aramak” ile Türkçede. Athica Yayınları tarafından yayımlanan eser, insanın en derin arzusu olan “son bir kez görüşebilme” ihtimalini, gerilimle ve zarif bir psikolojiyle işleyen benzersiz bir kurgu sunuyor.

Roman, “ölülerle yaşayanları tek bir buluşmada bir araya getiren” Tsunagu adlı elçi figürü üzerinden ilerlerken; yas, suçluluk, pişmanlık, sessizlik, yüzleşme ve vedanın gecikmiş ağırlığını katman katman açığa çıkarıyor. Eser, Japon edebiyatının melankolik duygusallığı ile polisiye gerilimin karanlık nabzını aynı zeminde buluşturuyor.

Düşmanlar / Kenneth Rosenberg

II. Dünya Savaşı yıllarının gölgesinde yaşanmış gerçek bir olaydan hareketle yazılan “Düşmanlar: Bir Savaş Hikâyesi”, okuru Amerika’dan Berlin’e uzanan karanlık bir psikolojik ve politik gerilim hattına taşıyor.

Yazar Kenneth Rosenberg, mahkeme tutanakları, röportajlar ve arşiv belgelerinden yararlanarak; ihanet, sadakat, korku, propaganda, vicdan ve hayatta kalma içgüdüsü etrafında dönen bu sıra dışı vakayı roman formunda yeniden kuruyor.

Eserde, Nazi Almanyası’na bağlı hücrelerin ABD topraklarındaki faaliyetleri, yakalanan isimlerin sorguları ve savaşın ahlaki gri alanlarında “doğru” ile “yanlış”ın nasıl yer değiştirdiği çarpıcı biçimde işleniyor. Rosenberg’in dediği gibi: “Tarih nadiren siyah-beyazdır; hakikat çoğunlukla gri tonlarda saklıdır.”

Hz. Muhammed ve Ashabı Neden Önemli? / Kubilay Aktaş

Destek Yayınları’ndan çıkan “Hz. Muhammed ve Ashabı Neden Önemli?”, modern çağın dezenformasyon ve zihin bulanıklığı çağında, Müslümanların peygamber ve sahabe ile bağını hedef alan yeni stratejilere karşı kaleme alınmış güçlü bir karşı-tez niteliğinde.

Kubilay Aktaş, semavi dinlere yönelik saldırıların artık doğrudan dine değil; sünnete ve sahabenin taşıyıcılığına yöneldiğini tespit ediyor. Kitap, neden Hz. Peygamber’in örnekliği olmaksızın Kur’an’ın hayata taşınamayacağını, neden sahabenin mirasının “gözden düşürülmek istendiğini” somut örneklerle açıklıyor. Eser; medeniyet – vahiy – ahlak – icma – siyaset – eğitim – ümmet bilinci gibi başlıklarda, sahabenin taşıdığı metodolojik mirasın bugünün Müslümanları için ne anlama geldiğini sistemli bir dille ortaya koyuyor.

Biz Eskiden Burada Yaşardık / Marcus Kliewer

Karanlık atmosferi, kapalı mekân paranoyası ve karakter psikolojisini merkeze alan anlatısıyla uluslararası övgüler alan “Biz Eskiden Burada Yaşardık”, NOX Yayınları etiketiyle Türkçede raflara çıktı. ABD’de yayımlandığından bu yana Booklist, Kirkus, Publishers Weekly, Library Journal tarafından “özgün, atmosferik, rahatsız edici derecede sürükleyici” sözleriyle karşılanan roman, bir eve ansızın gelen “eski sahip” olduğunu iddia eden yabancı bir aileyle başlayan tıpkı kabus gibi adım adım tırmanan bir gerilim kuruyor.

Korku edebiyatının çağdaş isimlerinden Agustina Bazterrica, “Bu kitap bataklık gibi: Gömüldükçe dehşete daha çok kapılıyorsun” sözleriyle eseri övmüş; Erin A. Craig kitabı “Okurken evin bütün ışıklarını açın” diyerek önermiştir. Stephen King, Ruth Ware ve Sarah Pinborough seven okurlar için önerilen eser, domestik mekânlarda sıradan görünen anların nasıl bir tehdit duygusuna dönüşebileceğini gösteren, sinematografik temposuyla dikkat çekiyor.

Kişilik Özelliklerimiz ve Genetik / Korkut Ulucan

Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan “Kişilik Özelliklerimiz ve Genetik”, Prof. Dr. Korkut Ulucan’ın yıllardır sürdürdüğü davranış genetiği ve epigenetik çalışmalarının sadeleştirilmiş bir derlemesi niteliğinde. Kitap; yaratıcılıktan bağımlılığa, uykudan beş faktör kişilik modeline, mizacın değişebilir/doğuştan katmanlarına, gen–çevre etkileşimine ve epigenetik müdahalelere kadar geniş bir çerçevede, insan davranışının biyolojik zeminini açıklıyor. Ulucan, genlerin “kader” olmadığını; ancak sınırlarımızı çizen ilk taslağın genetik, o taslağın nasıl okunacağının ise epigenetik faktörler tarafından belirlendiğini vurguluyor. Eser; ebeveynler, eğitimciler, klinisyenler, psikoloji ve nörobilim okurları için referans niteliği taşıyor.