Sinemaseverler bu hafta vizyona yeni girecek filmleri araştırıyor. ‘’Vizyonda bu hafta hangi filmler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye’deki sinemalarda bu hafta (15 Nisan 2022 Cuma) hangi filmler vizyona girecek? Vizyona girecek filmler 15 Nisan-22 Nisan 2022 haftasında sinemaseverlerle buluşuyor. Bu hafta 6’si yerli 9 film vizyonda.

İşte 15 Nisan 2022 Cuma günü vizyona girecek filmler…

Çağrı

Görüntüleri teknolojik restorasyondan geçen ‘Çağrı’ cuma günü vizyona giriyor.

Türkiye’deki ilk gösterimi 31 Ocak 1977’de yapılan ‘Çağrı-İslamiyetin Doğuşu’ (The Message), bu cuma (15 Nisan) yeniden seyirciyle buluşacak. Suriye kökenli yapımcı-yönetmen Mustafa Akkad’ın imzasını taşıyan bu unutulmaz klasik, hatırlanacağı gibi altıncı yüzyılda kaosun hâkim olduğu Mekke ortamında Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olarak ortaya çıkışını, insanları yeni bir dine ikna edişini, ilk ezanın okunuşunu, verilen savaşları ve zorlu mücadeleyi anlatıyordu.

Stardust

Bowie’den önceki David ile Tanışın! Müzik tarihinin en büyük ikonlarından biri: Peki bu maskenin arkasındaki gerçek genç kimdi?

1971’de 24 yaşındaki David Bowie, Mercury Records yayıncısı Ron Oberman ile Amaerika’ya ilk yolculuğuna çıkar, ancak henüz kendisi için hazır olmayan bir dünyayla karşılaşır. STARDUST, ilham veren anların perde arkasına bir bakış sunuyor.

Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları

Karanlık büyücü Gellert Grindelwald, büyücülük dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçmiştir. Bunu öğrenen Profesör Albus Dumbledore, önce onu tek başına durdurmaya çalışır. Ancak bunu başaramayan Dumbledore, aralarında büyücüler, cadılar ve cesur bir Muggle fırıncıdan oluşan ekibin yönetimini Büyüzoolog Newt Scamander’a emanet eder. Tehlikeli bir görevi üstlenen ekip, bir yandan canavarlarla mücadele ederken bir yandan da gün geçtikçe sayıları artan Grindelwald’un müritleriyle savaşır. Giderek artan riskler karşısında Dumbledore daha ne kadar kenarda bekleyebilecektir?

Çıngırak

Çıngırak, yasa dışı yollarla çocuk evlat edinen bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Özge, anne olmak için yanıp tutuşan genç bir kadındır. Beyin cerrahı olan eşi Hakan’ı yasa dışı yollarla evlat edinmeye ikna eden Özge, sonunda hayallerinin gerçekleşeceğini düşünür. Ancak evlat edindikleri bebeğin eve gelmesiyle birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Özge, yaşanan korkunç olayların cinlerle bağlantılı olduğunu söylese de Hakan ona inanmaz ve aileyi büyük bir felakete sürükler.

Zalo

Zalo, yaşanan bir olay nedeniyle yıllardır görüşmediği ikizi ile yeniden bir araya gelen Zalo Ağa’nın hikayesini konu ediyor. Zalo Ağa, zalimliği ile nam salan bir adamdır. Evlenmek isteyen Zalo Ağa, bunun için gereken başlık parasını biriktirmeye çalışır. Bu sırada Zalo Ağa’nın marabaları, bir posta arabasını soymaya çalışır. Ancak yapılan bir yanlışlık sonucu onlar posta arabası yerine Malatya Vali’sini soyarlar. Bu olay, Zalo Ağa’nın küçükken nehre attığı ve yıllardır görüşmediği ikizi ile yeniden yollarının kesişmesine neden olur.

7 – Yedi

Filmde, 7 farklı karakterin birbiriyle iç içe geçen hikayeleri konu ediliyor. Karakterlerin birbiriyle bağlantılı hikayelerinin anlatıldığı filmde, yaşadığı zorlukların yanı sıra karşılıksız bir aşka düşen genç bir kadın, kendisine yapılanlardan intikam almak için canlı bomba olan bir adam, kayıp bir kitabın peşine düşen İngiliz bir kadın, oğullarının pisliğini temizlemeye çalışan bir anne ve baba, eski sevgilisine zorbalık eden bir genç, yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan bir kadının hayatına odaklanılıyor.

Troll: Kuyruklu Macera

Troll: Kuyruklu Macera, babasını ve krallığı kurtarmak için arkadaşlarıyla beraber tehlikeli bir maceraya atılan Trim’in hikayesini konu ediyor. Troll prensi Trim’in, babası Kral Grom’u kurtarmak için sadece 3 günü vardır. Babası kötü kalpli bir düşman tarafından yakalanmış ve kuyruğu çalınmıştır. Trim, arkadaşları Freya ve Yin-Yan ile beraber babasının kuyruğunu alıp hayatını kurtarmak, krallık halkının mutlu yaşamına devam etmesini sağlamak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Lanetli Tapınak

Lanetli Tapınak, Mısır tanrısı ile iletişim kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Lily, Mısın’ın en büyük tanrısı kabul edilen İsis ile iletişim kurmayı başarır. Bu sırada Lily, İsis’in muhafızları tarafından tapınağa götürülür. Hayaller gerçek arasındaki olaylar Lily’i korkutur ve geri dönmek ister. Ancak artık çok geçtir çünkü gerçekleşen tören sonucu İsis yeni bedeninde yaşamaya başlamıştır.

Azaim: Cin Mezarlığı

Azaim, cinlerle iletişime geçen bir köy ahalisinin yaşadıklarına odaklanıyor. Bir dağ köyünde yaşayan bir grup insan, bir Arap bilginine ait olan bir kitap bulur. Kitabı kullanarak tehlikeli büyüler yapmaya başlayan grup, bu sayede zenginlerin isteklerini yerine getirerek kendileri de zengin olur. Ancak yaptıkları büyülerin ağır bir bedeli vardır. Köylüler, iletişime geçtikleri cinlerin kendilerine musallat olma ihtimalini ortadan kaldırmak için onları köy mezarlığına gömmeye başlar. Bu sayede tehlikeyi ortadan kaldırdıklarını düşünür. Ancak onların bilmediği şey tehlikenin sadece uykuya dalmış olduğudur.