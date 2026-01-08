Kitap dünyası bu hafta yine oldukça hareketli. Yeni çıkan eserler, farklı türlerden okurlara hitap ediyor; sürükleyici romanlar, düşündürücü denemeler ve ilham verici biyografiler raflarda yerini aldı. Polisiye ve fantastik türden kitaplar, okuma keyfini artıracak seçenekler sunarken, araştırma ve kişisel gelişim alanındaki yeni yayınlar da merak uyandırıyor. Okuma listenizi güncellemek ve farklı dünyaların kapılarını aralamak isteyenler için bu haftanın öne çıkan kitaplarını bir araya getirdik. Hazırsanız, raflardaki yeni hikâyelere birlikte göz atalım.

Yalçın Küçük / Aydın Üzerine Tezler 2

Düşünce tarihimizin en tartışmalı, en özgün ve en direngen kalemlerinden Yalçın Küçük’ün başyapıtlarından Aydın Üzerine Tezler 2 (1830–1980)’yi okurlarla buluşturuyoruz. İlk kez 1985’te yayımlanan, daha sonra 2010’da yazarın elinden geçerek yeniden düzenlenen bu cilt, Küçük’ün Türk aydınına, düşünce tarihimize ve modernleşme serüvenimize dair keskin sorgulamasını sürdürüyor. Küçük, “aydını eyleminin ürünü” olarak tanımladığı bu eserde, tarihsel ve felsefi kavrayışla Türk aydınının oluşum dinamiğini yeniden yazıyor. Bir yandan 31 Mart Olayı’nı yeni bir bakışla ele alarak “13 Nisan Ayaklanması” adını verirken, diğer yandan aşağılık duygusu, Türkçülük, aydının yalnızlığı, Batı ve Doğu arasında salınan kimlik gibi kavramlar etrafında, Türk düşüncesinin derin çatlaklarını açığa çıkarıyor.

Halim Gençoğlu / Başkonsolos

Prof. Dr. Halim Gençoğlu’nun kaleme aldığı Başkonsolos – Afrika’daki Son Osmanlı Mehmet Remzi Bey, Osmanlı’nın Afrika’daki son temsilcilerinden birinin dramatik ve onurlu hayatını edebiyat sahnesine taşıyor. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan roman, vicdan, hafıza ve adalet metni olarak dikkat çekiyor. 1914’te Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzak coğrafyalarından birine, Güney Afrika’ya gönderilen Mehmet Remzi Bey’in hikâyesi, Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde yavaş yavaş bir trajediye dönüşüyor. Maaşsız, desteksiz, unutulmuş bir Osmanlı bürokratının; eşi ve çocuğuyla birlikte Johannesburg gecelerinde verdiği hayatta kalma mücadelesi, Gençoğlu’nun güçlü kalemiyle sarsıcı bir derinlik kazanıyor. Roman, bir devletin çöküşünü bireyin yalnızlığı üzerinden anlatırken, okuru tarihin soğuk arşivlerinden çıkarıp insan sıcaklığına yaklaştırıyor.

Ulrike Guérot / Elveda Avrupa

Almanya’nın önde gelen akademisyenlerinden Ulrike Guérot Elveda Avrupa isimli çalışmasıyla ilk defa ülkemiz okurlarıyla buluşuyor. Avrupa’nın Atlantikçi, ABD himayesindeki Siyonist siyasal eğilimini eleştiren kitap, tarihsel olarak bağımsız bir Avrupa fikrini tartışıyor. Yazar Avrupa’nın tarihsel köklerini anımsatırken, kendi Doğu’su ile barışık, Cumhuriyetçi bir gelecek etrafında birleşmiş ve komşularıyla karşılıklı etkileşime dayalı bağımsız bir Avrupa fikri için siyasal çerçeve sunuyor. Türkçe basım için yazılan giriş kısmında ise, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri açısından ufuk açıcı tespitlerde bulunuluyor.