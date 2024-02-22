Edebiyatın gücünü ve bir kitabın içinde barındırdığı sonsuz evreni keşfetmek, bir yazarın gözünden dünyaya bakmak için sizleri bu enfes yolculuğa davet ediyoruz. Kitap tutkunları, kütüphane dostları, birlikte okumak isteyen herkes; işte size yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç! İşte haftanın en yeni okuma listesi…

Kendine Akan Nehir / Zuhal Doğan

Yazar Zuhal Doğan’ın kaleme aldığı Kendine Akan Nehir, her şeyin bittiği bir ayrılış sonrası yeniden dirilişin romanı.

Tüm hayatını geride bırakan bir kadının zorluk ve sıkıntı ile örülü mücadelesi, ona rehberlik eden Kuran’ı Kerim ayetleri, Marifetname ve Mesnevi’nin ışığı, teslimiyet ve ölümün kabulü ile yorumlanıyor ve bambaşka açılımlar sunuyor okura.

Ayetler, hadisler ve kıssalar ve hikayelerle zenginleştirilmiş bu kitap, yaşama farklı bir açıdan bakmayı öğütlüyor. Zuhal Doğan’ın yazdığı “Kendine Akan Nehir” Destek Yayınları’ndan çıktı.

Şamanın Kadın Çemberi / Felis Kohen

Felis Kohen, ikinci kitabı ”Şamanın Kadın Çemberi”nin önsözünde etkileyici yazısıyla şu sözleri söylüyor; ”Bu kitap tacize, tecavüze uğramış, darp edilmiş, kırılmış, sindirilmiş, sesi kısılmış, her şeye rağmen meşalesini, ilmini, ışığını, çığlığını sonsuzluğa kadar korumuş tanrıçanın eşsiz kızlarına yazılmıştır.”

Felis Kohen, tüm kadınlarımızı güçlendirerek, kendilerinin dışında etraflarındaki diğer kadınlara da destek olacakları bir yoldan çıkarak kaleme aldığı Şamanın Kadın Çemberi kitabında şifalı bir alanda atölye çalışmalarının da alınabileceği bir çatı oluşturuyor.

Doğanın döngüsünden ilham alacağınız bu çemberde kız kardeşlerinizle birlikte yerinizi alarak, kalbinizi sonsuz şefkate açabilirsiniz.

Gerçekliğin Bütününe Ancak Sezgi Yoluyla Ulaşırız / Melis Uygur Bibika

Destek Yayınları Felsefe Serisi’nin yeni kitabında Melis Uygur Bibika 20. yüzyıl felsefesinde önemli yer tutan, Sezgicilik akımının kurucusu Henri Bergson’u anlatıyor.

Sezgiciliğe göre bilginin, özellikle felsefe bilgisinin kaynağı ve temeli olarak görülen sezgiye -felsefi bir kavram olarak- akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında öncelik ve üstünlük tanınır. Varlığın madde ve fizik gerçekliğe indirgenemeyeceğini savunan Bergson’a göre varlıkları bize oldukları gibi veren bilgi, sezgidir. Bergson’un gerçeği dolaysızca kavrama yetisi olarak anlamlandırdığı sezgi, algıların ve zihnin bir tür birleşimidir ve bilgiye aracısız ulaşmayı, doğrudan kavramayı sağlar.

Bu kitap, zamanın ve hareketin doğasını inceleyen, yalnızca felsefe alanında değil sanatta da iz bırakarak adından söz ettiren bu özel filozofun fikirlerinin özünü anlamak isteyen herkes için eşsiz bir kaynak… Melis Uygur Bibika’nın kaleme aldığı Henri Bergson – Gerçekliğin Bütününe Ancak Sezgi Yoluyla Ulaşırız Destek Yayınları’ndan çıktı.

Yıldız Sarayının İçki Defteri / Ümit Doğan

Sultan II. Abdülhamid döneminde Yıldız Sarayı’na alkollü içkilerin girip girmediği veya sultanın kendisinin içki içip içmediği konusunda bugüne kadar yapılan tartışmalar rivayetlere dayanmaktaydı.

Şehzade Osman Ertuğrul Efendi’nin ifadesine dayanarak Abdülhamid’in rom içtiğini iddia edenler olduğu gibi, kızları Ayşe Sultan ve Şadiye Sultan’ın ifadelerine dayanarak sultanın abdestsiz yere basmayacak kadar dindar olduğunu söyleyenler de ortaya çıkmıştı.

Pek çok tartışmayı ve linci beraberinde getiren Türk Tarih Kurumu eski başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun paylaştığı tek sayfalık belgede “Valide Sultan Tarafından Satın Alınması İstenen Yiyecekler ve İçecekler” başlığı altında Yıldız Sarayı’na sipariş edilen içkilerin listesi yer alıyordu.

Tarihçi yazar Ümit Doğan tartışmalara son verecek ve itiraz kabul etmeyecek nitelikte olan belgenin tamamına yer verdiği kitabında 1883-1885 yılları arasında Yıldız Sarayı’na sipariş edilen içkilerin kaydedildiği 164 sayfadan oluşan bir defteri okurun bilgisine sunuyor.

Tarihçi yazar Ümit Doğan’ın tüm tartışma ve rivayetlere son verecek, Gazneli Devleti’nden başlayarak Osmanlı Devleti’ne Türk saraylarında içkinin yeri ve önemini resmi belgelerle anlatan kitabı “Yıldız Sarayının İçki Defteri” Destek Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde…