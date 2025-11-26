Kitap dünyasında yine dopdolu bir hafta bizi bekliyor! Bu hafta, farklı türlerde birbirinden ilgi çekici yeni kitaplar okurların beğenisine sunuluyor. Edebiyat severler için, heyecan verici romanlar, düşünsel derinliği olan eserler ve fantastik dünyalara açılan kapılar var. Hafta boyunca hem yerli hem de yabancı yazarlardan yepyeni yapıtlarla buluşmaya hazır olun. Gelin, birlikte bu haftanın öne çıkan kitaplarını keşfedelim!

İlişkilerde neden aynı hataların tekrarlandığını, benzer insanlara neden çekildiğimizi ya da bazı yaraların neden yıllar sonra bile tetiklendiğini hiç düşündünüz mü? Akademisyen ve psikolojik danışman Doç. Dr. A. Sibel Biçer, bilimsel birikimini herkesin anlayabileceği yalın bir dille buluşturduğu “Aşkın Kara Kutusu” ile okuru kendi ilişki geçmişinin görünmez kayıtlarını çözümlemeye çağırıyor.

Psikolojinin güncel kuramları, bağlanma stilleri, bilişsel hatalar, şemalar, aile mirası, dijital çağın aşk üzerindeki etkileri ve ilişkiyi sabote eden görünmez döngüler, kitapta bilimsel araştırmalar ve hayatın içinden örneklerle harmanlanıyor. Biçer, her bireyin içinde bir “kara kutu” olduğunu; bu kutuda çocukluk deneyimleri, bastırılmış duygular, aileden aktarılan kalıplar ve ilişki seçimlerini etkileyen bilinçdışı izler bulunduğunu vurguluyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, ilişkilerde derinlik arayan herkes için günümüzün en kapsamlı psikolojik rehberlerinden biri olmaya aday.

Dönüşümün Simyası / Pınar Özkan

Destek Yayınları, eğitimci–manevi rehber Pınar Özkan’ın içsel uyanış ve zihinsel dönüşüm üzerine kapsamlı çalışması “Dönüşümün Simyası” nı yayımladı. Kitap, bilimsel araştırmalar ile tasavvufî öğretileri bir araya getirerek okura bilinçaltını yeniden programlama, esmalarla çalışma, şükür pratiği, ilişki frekanslarını dönüştürme ve bolluk bilinci oluşturma gibi konularda uygulanabilir bir rehber sunuyor.

Yazarın uzun yıllara dayanan eğitimcilik deneyimi, nöropsikoloji, kuantum, tasavvuf, enerji çalışmaları ve Esmâ’ül Hüsnâ alanlarındaki birikimi; sade ama derin bir anlatıyla harmanlanıyor. Kitap, bilinçaltının nasıl şekillendiğini, çocukluk kayıtlarının bugünkü döngüleri nasıl belirlediğini ve kelimelerin titreşimsel gücüyle kaderi nasıl etkilediğini anlaşılır bir dille açıklıyor.

Kendime Düşünceler / Marcus Aurelius

Beyaz Baykuş Yayınları, felsefe tarihinin en çok okunan klasiklerinden Marcus Aurelius’un “Kendime Düşünceler” (Meditations) adlı eserini, Uğur Becerikli’nin çağdaş Türkçe çevirisiyle yeniden yayımladı. Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un kişisel notlarından oluşan bu kitap, iki bin yılı aşkın süredir insanın iç dünyasına, ahlaka ve varoluşa dair en sade ama en derin metinlerden biri olarak kabul ediliyor. Savaş cephelerinde yazılan bu satırlar, yalnızca bir hükümdarın düşüncelerini değil, bir insanın içsel özgürlüğe, dinginliğe ve bilgece yaşama çabasını da ortaya koyuyor.

Marcus Aurelius, “Kendime Düşünceler”de, güç ve iktidarın ötesinde bir anlam arayışının izini sürüyor. Tanrılar, kader, insan doğası ve ölüm üzerine kaleme aldığı cümleler; Stoacı felsefenin özünü yansıtırken, aynı zamanda modern çağın karmaşasına da yanıt veriyor..