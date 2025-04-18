Kitap dünyasında hareketli bir hafta daha geride kaldı. Raflara yeni gelen eserler, edebiyat tutkunlarını farklı yolculuklara davet ediyor. Kurgu ile gerçeğin iç içe geçtiği romanlardan, hayata dair derin çözümlemeler sunan denemelere kadar pek çok türde kitap dikkat çekiyor. Bazıları tanıdık kalemlerden, bazıları ise yeni yazarların heyecan verici ilk adımları. Okuma listenizi güncellemenin tam zamanı. Gelin, haftanın öne çıkan kitaplarına birlikte göz atalım.

Afrika’nın Son Dansı / Nazan Aşkalli

Karakarga Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan Afrika’nın Son Dansı, yazar ve doğa fotoğrafçısı Nazan Aşkalli’nin kaleminden çıkan, eşsiz bir edebi-gezi anlatısı. Doğa, tarih, mitoloji, belgesel anlatım ve kişisel gözlemleri aynı potada buluşturan bu eser; Afrika’nın kadim topraklarına, vahşi yaşamın ritmine ve insanlığın köklerine dokunan bir çağrıdır.

Yalnızca bir kitap değil, aynı zamanda bir yaşam deneyimi sunan Afrika’nın Son Dansı, Tanzanya’dan Namibya’ya, Kenya’dan Ruanda’ya uzanan geniş bir coğrafyada geçen göz kamaştırıcı bir yolculukla okuru buluşturuyor. Aşkalli, savanaların ortasında sırtlanların kahkahasından gorillerin hüznüne, Kisaru adlı efsanevi bir çitanın annelik mücadelesinden Masai köylerindeki geleneksel törenlere kadar, Afrika’nın hem kalbine hem ruhuna dokunuyor.

Kitap, yazarın kendi çektiği fotoğraflarla da desteklenerek edebi bir belgesel niteliği taşıyor. Yer yer şiirsel bir dille, yer yer sarsıcı bir gerçeklikle kaleme alınan bölümler; yalnızca Afrika’yı değil, insanın doğayla olan ilişkisini de sorgulatıyor.

Bana Gelsene / Adil Yıldırım

“Bu kitabı akvaryumda yaşayanlar için yazmadım. Onlar kim? Üç dört arkadaşıyla ve dünyaya dair okuduğu birkaç kitaptan arakladığı ve asla değiştirmediği birkaç entel görüşüyle fanatik biçimde yaşamını sürdürenler. Farklı görüşlere ve değişimlere kapalı, aynı hayat biçimini, gittiği mekânları, içkisini, sigarasını ya da bağımlı olduğu diğer şeyleri, tuttuğu takıma olan sevdasıyla birlikte sımsıkı korumaya çalışan fanatikler. Onlar yaşadıkları dünyanın tamamen değişmiş olduğunu anlayacak durumda değiller…”

Uyarı: Bu kitapta bolca seks, kahkaha, şok edici hikâyeler ve Z kuşağı var! Fanteziler değil, yaşananlar konuşuluyor. Cesaretin varsa, buyur içeri. Z kuşağının kafa yapısını çözdüğünü sananlara kötü bir haberimiz var: Henüz hiçbir şey görmediniz. Bana Gelsene, bugünün gençlerinin flört, ilişki, seks ve birey olma deneyimlerine doğrudan bir bakış sunuyor. Tabii bol argo, sürprizli olaylar ve yer yer ağzınızı açık bırakacak diyaloglarla birlikte! Adil Yıldırım, bu defa Z kuşağının kapısını çalıyor. Hatta çalmıyor, direkt içeri dalıyor!

Tek Başına Hayatın Tadını Çıkarabilmek / Nika Vázquez Seguí

Nika Vázquez Seguí’nin kaleme aldığı ve kısa sürede tüm dünyada yankı uyandıran Tek Başına Hayatın Tadını Çıkarabilmek, yalnızlık kavramını yeniden tanımlıyor. “Solosofizm” adını verdiği felsefeyle bireyin kendiyle barışmasını, içsel gücünü keşfetmesini ve yalnızlığı bir eksiklik değil, bir zenginlik olarak görmesini sağlayan bu eser, şimdiye dek 12 farklı dile çevrilerek küresel bir fenomene dönüştü.

Türkiye’de Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, yalnızca felsefi yaklaşımıyla değil, aynı zamanda yalın anlatımı ve okurla kurduğu samimi bağ sayesinde kısa sürede çok satanlar listesine girmeyi başardı. Şubat 2024’te ilk baskısını yapan kitap, Mart 2025 itibarıyla dördüncü baskısına ulaşarak okur ilgisini sürdürüyor.

Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin Sen Değiş / Ebru Zeynep Altay

Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan “Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş”, yalnızca bir tarif kitabı değil; sağlıklı beslenme, yaşam dengesi, şekerden arınma ve uzun ömürlü alışkanlıklar üzerine kapsamlı bir başvuru eseri olarak okurların karşısına çıkıyor.

Yazar, beslenmenin yalnızca tabaktaki yiyeceklerle sınırlı olmadığını vurgularken; sosyal çevre, kariyer, fiziksel aktivite ve maneviyat gibi “birincil besinler”in de sağlıklı yaşamın temel taşları olduğunu savunuyor. Kitapta hem bilimsel temelli açıklamalar hem de şifa dolu, glütensiz, rafine şekersiz ve lezzetli tarifler bir araya geliyor.

İçerdiği bölümlerle okura 360 derece bir yaşam dönüşümü vaat eden eser, 21 Günde Şekersizsiniz programının temel taşlarını oluşturuyor. Kitapta ayrıca, katılımcı deneyimleriyle şekillenen uygulamalar, alışveriş listeleri, günlük planlama rehberi ve kişisel notlar da yer alıyor.