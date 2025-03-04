Her hafta kitap dünyasında yepyeni eserler raflardaki yerini alıyor ve okurları farklı diyarlara, hikâyelere veya bilgi dolu içeriklere davet ediyor. Bu yazıda, haftanın en dikkat çeken kitaplarını sizler için derledik. İster roman tutkunu olun ister bilgi dolu eserler arayın, bu liste tam size göre! Yeni çıkanlar arasında kendi favorinizi bulmaya hazır olun ve okuma listenize ilham verin.

Fotoğrafla İyileşme Sanatı / Bülent Demircioğlu

Fotoğrafların yalnızca anılarımızı saklayan araçlar olmadığını, aynı zamanda bir şifa kaynağı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bülent Demircioğlu’nun kaleme aldığı Fotoğrafla İyileşme Sanatı, kişisel gelişim ve alternatif şifa tekniklerine ilgi duyan okurlar için eşsiz bir rehber sunuyor.

Destek Yayınları tarafından yayımlanan bu kitap, fotoğrafların enerjisiyle geçmiş travmaların ve duygusal blokajların nasıl çözülebileceğini anlatıyor. Bilinçaltı teknikleri, meditasyon yöntemleri ve bilimsel rezonans yasalarıyla desteklenen bu yaklaşım, bireylerin hayatlarında dönüştürücü etkiler yaratmalarına yardımcı oluyor.

Bilim Tanrı’yı Buldu mu? / Victor J. Stenger

Bilim ve felsefenin kesişim noktasında uzun yıllardır süregelen tartışmalara yeni bir soluk getiren Bilim Tanrı’yı Buldu Mu? Evrende Amaç Araştırmasında Son Bulgular adlı kitap, Türkçe çevirisiyle okurlarla buluşuyor. ABD’li ünlü fizikçi ve yazar Victor J. Stenger, bu eserinde bilimsel gelişmelerin Tanrı’nın varlığına dair nasıl bir çerçeve sunduğunu sorguluyor. Evrenin kökeninden fizik yasalarına, büyük patlamadan kuantum mekaniğine kadar birçok alandaki güncel bulguların ışığında, Tanrı’nın varlığının bilimsel olarak kanıtlanıp kanıtlanamayacağını ele alıyor.

Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan bu eser, bilim ve inanç arasındaki ilişkiyi akademik bir bakış açısıyla tartışarak okurlarına derinlemesine bir analiz sunuyor. Stenger, evrenin işleyişinin bilimsel yöntemlerle açıklanabileceğini savunurken, dinin tarihsel gelişimi ve etkilerine dair de önemli noktalar paylaşıyor.

Yeni Eril / Dr. Nil Keskin

Davranış Bilimleri Uzmanı ve Tarihçi Dr. Nil Keskin, bireysel dönüşüm ve toplumsal cinsiyet dengesi konularındaki derin bilgisiyle kaleme aldığı “Yeni Eril” kitabıyla tekrar okurlarıyla buluşuyor. Bu eser, geleneksel ataerkil yanılgıların yarattığı erkeklik algılarından özgürleşmek, eril enerjiyi bilinçli bir şekilde yönetebilmek ve dengeli bir kimlik inşa etmek isteyen herkes için rehber niteliğinde. Yazarın önceki kitabı “Yeni Dişil”, uyanışın ilk kaynağı olan dişil enerjinin dönüşümünü ve modern dünyadaki özgür ve özgün yerini ele alırken, “Yeni Eril” eril enerjinin tarihsel evrimleşmesini ve dişil olanla el ele geleceği nasıl inşa edebileceğini multidisipliner açıdan inceliyor. Serinin tamamlayıcı ve son kitabı olacak “Yeni Dünya, Yeni İnsan”, bu dönüşüm yolculuğunun bütünsel bir perspektifini sunarak, insanın yeni bir bilinçle var olma sürecini ele alacak.

İstisna / Adriana Locke

Sevilen yazar Adriana Locke, romantik komedi türündeki Carmichael Ailesi serisinin üçüncü romanı İstisna ile Türk okurlarıyla buluşuyor. Orijinal adı Fluke olan ve büyük ilgi gören bu eser, Onat Özyılmaz’ın çevirisiyle Nox Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Eğlenceli diyalogları, sıcak karakterleri ve tesadüflerle örülü kurgusuyla İstisna, aşkın beklenmedik yollarla hayatımıza girebileceğini gösteren bir hikâye sunuyor. Baş karakter Pippa, kendini bir anda sahte bir eski koca arayışının içinde buluyor. Geçmişinden gelen çarpıcı bir isimle karşılaşması ise olayları daha da karmaşık ve eğlenceli hâle getiriyor. Romantik komedi türünü seven okurlar için eğlenceli bir kaçış sunan İstisna, Adriana Locke’un mizah dolu üslubu ve etkileyici anlatımıyla keyifli bir okuma deneyimi vadediyor.