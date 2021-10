Hafta Sonunuza Keyif Katacak 5 Film Önerisi

Sevgilimden Son Mektup (The Last Letter From Your Lover)

Dram/romantik türündeki bu film, Jojo Moyes’in kitabının uyarlaması. Film, gazeteci Ellie’nin 1960’larda yaşanan bir yasak aşkın, gizli aşk mektuplarını bulmasıyla başlıyor. Ellie, mektupları okumaya başladıktan bir süre sonra, iki aşığı bulmayı ve hikayelerinin nasıl sonra erdiğini öğrenmek ister. Bu aşkın ayrıntılarını araştırmaya başlayan Ellie, kendisini de yeni bir aşkın içerisinde bulur. Filmi, Netflix’te izleyebilirsiniz.

Aşk (Her)

Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı dram/bilimkurgu türündeki bu film, Theodore Twombly adında bir adamın hikayesini anlatıyor. Theodore, hayatını, insanların işlerini artık bilgisayar programlarının yerine getirdiği dünyada, nadir bulunan el yazımı mektupları yazarak kazanmaktadır. Eşinden boşanmış ve yalnız yaşayan Theodore’un hayatı gördüğü bir teknoloji reklamıyla beraber değişir. Kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu Samantha ile tanıştırır. Sanal ve sadece sesten ibaret olan Samantha, Theodore’u bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır, fakat zaman içerisinde Theodore ve Samantha arasındaki ilişki tuhaf bir hal alır. Filmi Amazon Prime aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Cebimdeki Yabancı

Blu TV’de izleyebileceğiniz gerilim/komedi türündeki bu film, akşam yemeğinde bir araya gelen 7 dostu konu almaktadır. Herkes sofrada akşam yemeğinin tadını çıkarırken bir oyun oynamaya karar verirler. Oyun oldukça basittir; herkes telefonlarını masaya koyacak, gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır. 7 dostun telefonlarında sakladıkları sırlar, aralarındaki ilişki dengelerini alt üst eder. Uzun zamandır yakın dost olduklarına inanan grup aslında birbirlerine yabancıdırlar.

Ailem Robotlara Karşı (The Mitchells vs. The Machines)

Ailenizle beraber Netflix’te keyifle izleyebileceğiniz bu animasyon filmi, teknolojiye karşı zorlu bir mücadeleye girişen bir ailenin hikayesini anlatıyor. Katie, hayalini kurduğu sinema okuluna girmeyi başarır ve ailesiyle beraber evinden çok uzakta olan okuluna gitmek için yolculuğa çıkar. Keyifle yola koyulan aile, yolculuk esnasında robotların dünyayı istila ettiğini öğrenir. Teknolojinin ayaklanmasıyla beraber robotların sokaklarda dolaşmaya başladığını gören aile, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Başlat (Ready Player One)

Yönetmenliğini başarılı yönetmen Steven Spielberg‘ün üstlendiği film, ailesini küçük yaşta kaybeden ve gerçek dünyadan uzaklaşmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçiren Wade Watts’un hikayesini anlatıyor. Oyunun kurucusu, evreninin içerisine bir anahtar saklamış ve öldüğünde tüm servetini ve oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vadetmiştir. Wade de bu hazineyi bulmaya çalışmaktadır, fakat bir süre sonra bu macera dolu hazine avı acımasız bir rekabete dönüşür. Filmi, Netflix aracılığıyla izleyebilirsiniz.