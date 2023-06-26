Birkaç günlüğüne ya da günübirlik de olsa küçük bir kaçamak yapmak isteyenler için iş temposuna ufak bir mola verebileceğiniz, İstanbul’a yakın, ve sakin yerleri sizler için bir araya getirdik. İşte İstanbul’dan, gürültüsünden ve kalabalığından biraz da olsa uzaklaşmak için hafta sonu kaçamaklarınızı taçlandıracak, şehre yakın 5 yer…

1. Abant Gölü

Eğer tatilinizi yeşillikler içinde geçirmek istiyorsanız Bolu / Abant bunun için doğru adres. İstanbul’a 300 km mesafede olan Abant, İstanbul’un gürültüsünden uzakta doğayla baş başa tatil geçirebileceğiniz büyüleyici bir yer.

2.Ağva

Yemyeşil ormanıyla, masmavi deniziyle iki nehir arasında kalmış, Şile’ye bağlı yazlık bir köy olan Ağva, İstanbul’a 109 km uzaklıkta olup taze ve leziz balıkların merkezidir. Doğa sporlarıyla vakit geçirebileceğiniz bu yerde ayrıca 25 km uzunluğundaki sahilde yürüyüş yapabilir, balık tutabilir ya da akarsu gezintileriyle dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz.

3. Şile

Ağva’ya giderken yolunuzun üstünde olan Şile’ye mutlaka uğramalısınız. Görülmesi gereken yerlerden biri Şile Deniz Fener olan bu ilçe İstanbul’dan 83 km uzaklıktadır. Fener’in arka tarafında bulunan küçük bir bahçe içerisinde olan restoranda da mutlaka bir yemek molası vermelisiniz.

4. Sapanca

İzmit – Sakarya illeri arasında yer alan, 16 km uzunluğunda olan Sapanca Gölü’nün etrafında 76 köy bulunmaktadır ve ayrıca outdoor sporlarına meraklılar için oldukça uygun bir yerdir. İstanbul’dan 138 km uzaklıkta olan Sapanca’nın Limonlu Kahvesi’ni denemelisiniz. Eminiz bu tat sizi çok memnun edecek. Eğer bir yemek molası verecekseniz seçiminizi balıktan yana kullanmanızı tavsiye ederiz. Birkaç tane alabalık çiftliği olan Sapanca gölünün kiremitte balıkları en meşhurudur.

5. Kefken / Kerpe

Popülerliği gün geçtikçe artan, ormanın içinde yer alması ve doğal oluşumlarıyla herkesin dikkat çeken Kerpe, İstanbul’dan 168 km uzaklıktadır. Kayalıklarıyla fotoğraf meraklılarını cezbeden bu yerde mutlaka kayalıkların üzerinde güneşin batışını seyretmelisiniz. Ayrıca acıktığınızda da kendinizi mükemmel balık restoranlarında ödüllendirebilirsiniz.

Kardelen Tuana May

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