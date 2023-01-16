Bircan Bali‘nin, hafta sonu ünlü bir ismin intihar girişimiyle ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırmıştı. Bu sabah ise Söylemezsem Olmaz programında Bali’nin, intihar girişiminde bulunan ünlü ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu söylemesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Zehirlendiği için fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı bilinen güzel oyuncu, Bali’nin açıklamasının hemen ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama metni yayınladı.

Açıklamasında iddialar hakkında yasal süreç başlatacağını belirten Sancaktutan, sevenlerinden gelen mesaj yoğunluğu sonrası bileklerini gösterdiği bir fotoğraf ve video yayınlamak zorunda kaldı. Videoda iyi olduğunu, sadece zehirlendiğini, bu açıklamayı da iyi olduğunun görülmesi için yaptığını belirtti.

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