Kanal D’nin; yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı, Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak olan ‘Ya Çok Seversen’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, yazın gelmesiyle soluğu tatilde aldı.

23 yaşındaki oyuncu, tatil için İtalya’ya gitti. Kahverengi bikinisiyle objektif karşısına geçen ünlü isim, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımına ”İtalya, bu aşk!” notunu düştü.

Ünlü oyuncuya, ‘Ya Çok Seversen’ dizisinde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin’in yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı. Bürsin, ”Biz buralarda çalışalım Hafsa’cım, sen oralarda teninin devamlılığını boz” yorumunda bulundu. Güzel oyuncu, Bürsin’e ”Kıskanmasak mı acaba Kerem’ciğim” yorumuyla karşılık verdi.