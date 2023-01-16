Son olarak Dünyayla Benim Aramda ve Darmaduman dizileriyle karşımıza çıkan Hafsanur Sancaktutan hakkında üzücü bir iddia ortaya atıldı. ‘Aşk Ağlatır’ setinde tanıştığı Deniz Can Aktaş‘la olan 3,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ay sonlandıran Sancaktutan’ın intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, bu hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Çok ünlü bir oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Bali, kişinin ismini ve nedenini pazartesi sabahı programında açıklayacağını belirtmişti.

Dün akşam ise Birsen Altuntaş’ın yaptığı habere göre, ailesiyle gittiği yemekte zehirlenen Hafsanur Sancaktutan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan oyuncu, midesi yıkandıktan sonra taburcu edildi.

Bu sabah ise Söylemezsem Olmaz programına konuşan Bircan Bali, 22 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan’ın eski sevgilisi Deniz Can Aktaş ile tartıştığını bunun üzerine intihara kalkıştığını, Aktaş’ın ise güzel oyuncunun evine sağlık görevlileri gönderdiğini belirtti. Kendisinin haberi paylaştıktan sonra Sancaktutan’ın yaptığı paylaşımların eskiye yönelik olduğunu, zehirlenme haberlerinin yalan olduğunu öne sürdü.

Hafsanur Sancaktutan ise Bircan Bali’nin açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından intihar iddialarını yalanlar nitelikte bir yazı paylaştı. Tedavi olduğu hastaneden rapor alarak yasal süreç başlatacağını belirten Sancaktutan, 22 yaşında ailesini, işini ve hayatı seven bir genç olduğunu da ekledi.

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