Hafsanur Sancaktan’ın milyonluk reklam geliri

FOX’ta yayınlanan ‘Son Yaz’ dizisinde ‘Yağmur’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yeni bir reklam projesi için el sıkıştı. Oynadığı dizinin final yapmasının ardından bir kozmetik firması tarafından reklam teklifi alan Sancaktutan, kazanacağı reklam geliri ile dudak uçuklattı. Güzel oyuncu, bir kozmetik firmasıyla yaptığı reklam anlaşması ile 1 milyon lira kazanacak. Ünlü oyuncu buradan gelen parayı gayrimenkulde değerlendirmeyi düşünüyor.