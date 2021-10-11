Hafızalarımıza yer edinen Met Galalar

Gösterişin ve gizli rekabetin üst düzeyde olduğu bir gece düşünün. Bir yanda şıklık ve zarafet bir yandan ise hırs ve dedikodu. Evet bahsettiğimiz bu tezatlıklar Met Gala gecesinde beden buluyor. Çünkü her ne kadar bu özel gece yardım teması adı altında gerçekleşse de tanıklık ettiğimiz çoğu olay bu anlamlı gecenin önüne geçmeyi başarıyor. ‘’Kim kiminle gelmiş, ne giymiş, kimle karşılaşmış?’’ sorularıyla hayranlarını heyecanlandıran ünlüler, bu sene de geceye attıkları imzalarla konuşuluyor. Peki ya geçmişte yaşanan ve hala aklımızda yer alan Met Gala anları?

Kanye West ve Kim Kardashian ilişkisinin yeni başladığı zamanlardan edindiğimiz bir dedikoduyla başlıyoruz. Kim Kardashian’ın o zamanlar şu anki ününe sahip olmamasından dolayı Met Gala’ya sadece Kanye West’in davet edilmesi ve Kim Kardashian’ın ise ünlü şarkıcısının +1 kontenjanından geceye katılması hala akıllarımızda yer ediniyor.

Yine bir Met Gala gecesinden öz çekimin yasaklanması birçok ünlünün yeni bir akımı başlatmasına neden oluyor. Her sene ayna karşısında çekilen öz çekimler sayesinde yan yana gelmeyecek birçok ismi aynı karede toplanarak sosyal medyada büyük bir etkileşimi yaratılıyor.

Kırmızı halıların aşk dolu birçok ana tanıklık ettiğini söylemiş miydik? 2018 yılında Chainz’ın Kesha Ward’a evlenme teklifi etmesi Met Gala’nın unutulmaz anları arasında yer alıyor. Özellikle damat adayının diz çöküş sahnesi içimizdeki aşka olan inancı tekrar umutlandırıyor.

Biraz da Met Gala’nın eğlenceli ve esprili yönlerini ele alalım. Jaden Smith’in kendi saçını aksesuar olarak kullanması, ‘’stilimizi oluştururken nasıl yaratıcı olabiliriz?’’ sorusuna cevap verir nitelikte karşımıza çıkıyor. Gözleri üzerine çekmeyi başaran Smith, böylelikle Met Gala’nın en ikonik stiline sahip olan ünlüler arasında yer alıyor.

En az aşklar kadar arkadaşlık ilişkileriyle de gündeme gelen bu özel davet, birçok ünlünün aralarındaki buzları eritmeyi başarıyor. Tıp ki Cardi B ve Nicki Minaj ikilisi gibi. Başarılı yıldızların aralarındaki küslük söylentileri bu buluşma ile tarihin tozlu raflarına yerleşiyor.