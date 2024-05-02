Türkiye’nin ünlü diyetisyenleri Arkopharma Türkiye & Diyetisyen Dünyası ev sahipliğinde adeta zayıflama müttefiği olan Ananas takviyesinin lansmanında buluştu. Lifli içeriğiyle kilo vermeye yardımcı ve ödeme karşı bilinen en ciddi doğal savaşçılardan biri Ananas, ünlü diyetisyen Taylan Kümeli’nin uzman bakış açısıyla diyetisyenlere tanıtıldı.

Dünyanın fitoterapi devi Arkopharma’nın dünyada özellikle kadınlar arasında çok ilgi gören hafiflemeye yardımcı ürünü Ananas, “fit” olmaya giden yönde en önemli adım olabilir. Ananas, lifli yapısı sayesinde tokluk hissine, sapında bulunan bir enzim karışımı olan bromelain içeriğiyle ödeme ve “portakal kabuğu”ndan sorumlu lokalize fazla yağların azaltılmasına da yardımcı olur.

Diyetisyenlerin hazır bulunduğu toplantıda; Arkopharma Türkiye Kurucu Ortağı Pınar Akçam, markanın vizyonunu, Diyetisyen Dünyası kurucusu Seren Aksüs, Ananas’ın sağlık üzerindeki pozitif etkilerini, Arkopharma Türkiye Satış & Pazarlama Direktörü Ceylan Tamcan ise patentli Kriyobroyaj teknolojisini ve markanın “Green Formulation” olarak geçen tohumdan kapsüle yaklaşımı bakış açısını anlattı.

Taylan Kümeli, Ananas sunumunda Arkopharma Ananas’ın, bromelain açısından zengin bir gıda takviyesi olduğunu ve kapsüllerin günde 975 mg Ananas ekstresi ve 6,3 mg bromelain sağlayacağını anlattı. Sindirimi keyifli hale getiren ödem atmaya yardımcı Ananas’ın ayrıca lifli yapısı sayesinde tokluk hissini arttırıcı etki gösterebileceğini de belirtti.