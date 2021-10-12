Hadise’nin Yeni Sevgilisi Mehmet Dinçer ile Yeni Görüntüleri Çıktı

Geçtiğimiz günlerde 16’ncısı düzenlenen Contemporary İstanbul etkinliğine katılan Hadise’nin, fuar çıkışı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele yeni videosu paylaşıldı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift fuarı sevdiğini söyleyerek, “Mehmet de ben de sanata meraklıyız” dedi. Kıbrıs konseri sonrasında çocuk özlemini belirten Hadise, Evlilik teklifi alıp almadığı sorusunu da yanıtsız bırakmayarak ”Böyle söylentiler hep çıkıyor. Doğru zamanda her kadın gibi ben de anneliği yaşamak isterim“ sözlerini kullandı

El ele görüntülendikleri yeni video;