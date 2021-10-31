Hadise’nin yeni sahne kostümü tartışma yarattı

Bir süredir Gloria Jeans’in sahibi Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan ünlü popçu Hadise, giyim tarzını değiştirdi. Bu zamana kadar aldığı eleştiriler karşısında dik duruşunu bozmayan şarkıcı, son konserindeki kıyafetiyle keskin bir tarz geçişi yaptı.

Sahnede sürekli seksi kıyafetler giymeyi tercih eden Hadise, dün akşam verdiği konserde koyu renkli bir tulum giymeyi tercih etti. Sevgilisi Dinçerler’in annesi tarafından istenmeyen gelin olduğu iddia edilen Hadise’nin sahneye kapalı bir elbiseyle çıkması tartışma yarattı.