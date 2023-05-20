Daha önce Murda ile “İmdat” şarkısına klip çeken Hadise’nin sırf bu İkili bir kez daha birlikte şarkı söyledi.

Sen Dönene Kadar şarkısında iki eski sevgiliyi canlandıran Murda ve Hadise’nin bu klipte de yakın sahneleri dikkat çekti.

klip yüzünden eşi Mehmet Dinçerler’den boşandığı iddia edilmişti. Klibe Hadise’nin büstiyeri damga vurdu.

Ünlü şarkıcı göğüs dekolteli kıyafeti sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında ikilinin klibi de girdi.