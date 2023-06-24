Şarkıcı Hadise, oyuncular; İrem Helvacıoğlu, Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Serkan Altunorak, Barış Kılıç ve Doğukan Güngör, Bodrum’da buluştu. Bir otelde düzenlenen davete katıldılar. Önceki gün de iskeledeydiler. İrem Helvacıoğlu denize girerken, Hadise bikinili görüntülenmemek için akla karayı seçti.

Arkadaşlarının arkasına saklandı. Bir ara dışarı çıkıp etrafta muhabir var mı diye kontrol eden Hadise, görüntülenmek istemediği için denize de girmedi.

İrem Helvacıoğlu, Hadise’nin güneşlendiği kabananın perdelerini örttü. Denize girmeyen şarkıcının hotelin beach’inden ayrıldığı sırada elini beline atan erkek arkadaşının bu hali objektiflere böyle yansıdı.