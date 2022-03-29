Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Hadise’nin nişanında yaşanan sürpriz olayı kaleme aldı. Yakın zamanda iş insanı Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise, sır gibi saklanan nişan görüntülerini konserinde yayınladı. Bülent Cankurt’un yazısına göre, Ömer Sarıgül ve eşi Revna Sarıgül’de Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin nişan törenlerine katıldı. Karnı burnundaki Revha Sarıgül tören esnasında sancılandı ve eşi Ömer Sarıgül, Revha Hanım’ı apar topar hastaneye götürdü. Revha Sarıgül, hastaneye gitmesinden birkaç saat sonra doğum yaptı ve bebeğe dedesi Mustafa Sarıgül’ün adı verildi. Böylece merak unsuru olan gecede çifte mutluluk yaşandı.